A lovassport Magyarországon a rendszerváltás óta töretlenül fejlődik, egyre többen lovagolnak, minden térségben vannak lovardák – mondta Szotyori Nagy Kristóf, a Magyar Lovassport Szövetség Díjugrató Szakágának elnöke a Szilvásvárad Masters Nemzetközi Versenysorozat kapcsán. A Masters Nemzetközi Díjugrató Versenyen 20 ország lovasai mérték össze tudásukat a Szilvásváradi Lipicai Lovasközpont arénájában.

Minden korosztályban

Mint Szotyori Nagy Kristóf fogalmazott, kortalan sportról van szó, amelyet nem csak fiatalkorban lehet elkezdeni és gyakorolni, sokan akár 60 éves korban is világszinten lovagolnak. A lovassportban Magyarország utánpótlás­szinten Európa élmezőnyében van – hangsúlyozta, hozzátéve: Magyarországon is egyre több a verseny, több a lehetőség, szinte minden településen van már lovarda. Az oktatás színvonala is emelkedik, a lovasoktatók, -edzők képzésére az elmúlt évtizedben nagy hangsúlyt fektettek. Elért arra a szintre a sport, hogy már nem kontroll nélkül, hanem felügyelettel, szakmai irányítással lehet lovagolni.

Hivatalos versenyen tízéves kortól, szabadidős versenyeken fiatalabb korban is, nemzetközi szinten pedig 12 éves kortól lehet versenyen részt venni – mondta, kiemelve, hogy ez az egyetlen olimpiai sport, ahol nem külön értékelik a nőket és a férfiakat.

Magyarországon szinte minden hétvégén vannak lovasversenyek, egy hétvégén sokszor 8-10 verseny is van a szabadidős szakágtól a világkupaszintig. A versenyek sokszor többnaposak, a Masters Nemzetközi Díjugrató Verseny például csütörtöktől vasárnapig tartott. Mint kiemelte, Szilvásvárad a lóról híres, a lovassport különböző szakágai innen indultak. A lovasstadion különleges pálya, gyönyörű környezetben. A mostani versenyen rekord­számú külföldi résztvevő volt jelen: 300 ló és 20 nemzet lovasa az Egyesült Királyságtól az Egyesült Arab Emírségekig. A 2021-ben megálmodott Szilvásvárad Masters versenysorozat három lovassportszakágat fog össze, a díjlovaglás és díjugratás mellett nagy hangsúlyt fektetve a már jól ismert fogathajtó szakágra is. A sorozat célkitűzése, hogy Szilvásváradot ismét bekapcsolja a világ lovassport-vérkeringésébe. A lovasközpont a világ azon kevés versenypályájának egyike, mely minden lovassportszakágat egy helyen tud kiszolgálni. Stadionja 6500 néző befogadására alkalmas. Európa egyik legnagyobb területű, négy évszakos talajjal rendelkező versenypályája és melegítőpályája fogadta a versenyzőket.