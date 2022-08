Tavaly kezdett hozzá, az extrák ezt a világot idézik, ajtófüggönyök, szőnyeg, emblémák, mindenféle tartozékok. Roland megjegyzi, egy ilyen autó mindig fejlődik, készül, évekig lehet rajta mit csinálni. Jövőre jöhet az új felniszett, kis mortorikus felújítás.

Roland hol máshol dolgozna, mint a miskolci Mercedes-szalonban.

- Nagy álmom volt. Munkásként dolgoztam az egyik miskolci gyárban, és 2019-ben amikor készen lett az autóm, gondoltam egy nagyot, beleültem, és elmentem a szalonba, mondtam, szeretném megmutatni. Nem gondoltam volna, hogy a két nagyfőnök is lejön megnézni, fotózgatták. Alig értem haza, csörgött a telefon, behívtak állásinterjúra. Ennek három éve.

Régiből újat

Egy évig autókozmetikával foglalkozott, két éve a lakatosműhelyben, a karosszéria- és fényezőüzemben, törött autókat javít. Imád a régiből újat varázsolni. Roland márkahűségére a külseje is utal, vádliján, karján a Mercedes-re utaló tetoválások.

- Valahol olvastam: van, hogy a szenvedélyed meghatározza a jövőd. Ez tökéletesen rámillik. Mivel egyre jobban akarom, egyre jobban húznak a szálak. Szeretnék egy saját brandet kiépíteni, boldog vagyok, hogy sok új barátot szerzek országszerte. Öröm látni az emberek arcán a reakciót, amikor meglátják az autómat. Talán élmény és inspiráció az, amit adni tudok.

Tóth Roland saját, mindennapi használati autója is Mercedes, a luxusautó kisebb változata, egy W190-es, és van most már még egy, amivel rallyzik. Mert ez a sport egy új szerelem kezdete.

- Gyerekként sokat sportoltam, azaz mindig vonzottak a versenyek, és most is nagyon szeretem csinálni, jó visszajelzéseket kapok. Ehhez próbálok most szponzorokat, valami segítséget szerezni. Szerintem kevesen rallyznak Mercédesszel, én látok benne fantáziát - mondja.

