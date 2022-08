A közelmúltban a Vizcayai-öbölhöz közeli Leioa város iskolájában zajlott az All different, all the same – mind más, mind egyforma – elnevezésű projekt­záró rendezvény, amelyen hat együttműködő nemzet – Lengyelország, Lettország, Magyarország, Olaszország, Spanyolország és Törökország – képviselői vettek részt. Az Erasmus+ program koordinátora a Miskolci SZC Mezőkövesdi Szent László Gimnázium és Közgazdasági Technikum volt.

Hajóépítő diákok

Az utolsó mobilitási rendezvényen a fesztiválok sokszínűségével, az iskolákra és az oktatás világára gyakorolt hatásukkal foglalkoztak az érintettek. Ebben a témában prezentációkon keresztül osztották meg gyakorlati tapasztalataikat a vezetőkből, a pedagógusokból és az oktatókból álló nemzetközi csapatok.

Nagyné Szalmási Ildikó programkoordinátor az alábbiak szerint foglalta össze az elmúlt években végzett közös szakmai munkájuk legfontosabb eredményeit:

– A házigazdák remek kirándulásokat szerveztek számunkra. Csoportunkat elvitték a Páduai Szent Antal, a portugál származású ferences rendi teológus és prédikátor tiszteletére rendezett fesztiválra, amelyen a ködös idő ellenére remek hangulatú programon vettünk részt. Az Albacete tartományban lévő San Pedro községben olyan iskola műhelyébe látogattunk, ahol a diákok hajóépítést tanulnak: különböző típusú vízi járművek készítését sajátítják el, sőt restaurálással és rekonstruálással is foglalkoznak. Bilbaót is bejártuk: megcsodáltuk a piaccsarnok gyönyörű épületét, majd bepillantottunk a helyi egyetem legpatinásabb termeibe. Megnéztük a Guggenheim Múzeumot, a modern művészetek gyűjteményét, hazafelé pedig Barcelonába tettünk látogatást. Szóval Baszkföldtől Katalóniáig igazán tartalmas hetet töltöttünk el, felejthetetlen élményekkel gazdagodtunk.

(A borítóképen: Az Ibériában kalandozott csoport | Fotó: olvasónktól)