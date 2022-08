Ha nem csal az emlékezet, például Rock Gyermekei, Rock Fesztivál, Hegyalja Fesztivál néven tartottak már könnyűzenei találkozókat Tokajnál, a Tisza bal partján, amelyek mögül – mint a bornál – mindig kicsengett a tokaji jelző, ám sokakban nem rögzült a tény, hogy a terület valójában Rakamazhoz tartozik közigazgatásilag.

A sok esetben ezreket vonzó, többnapos találkozóknak egyszer csak vége lett, és bár nem lehet azt mondani, hogy bepókhálósodtak a hangszerek, a nyári bulik végére pont került. Mindeddig. Helyesebben tavalyig.

Megszólítani a fiatalokat

Merthogy a szerencsi Hatás Alatt zenekar már anno a hatása alá került az egykori találkozóknak, az együttes egyik alapítójának, Horváth Ádámnak befészkelt a fejébe a gondolat, hogy az eseménynek nem lehet csak úgy vége. Most az a helyzet, hogy újraindult, ha nem is olyan léptékben, mint korábban, de el lehet mondani, ismét van, Hegyaljai Rocktábor elnevezéssel. Kitartás esetén lesz is.

– Az elsődleges cél nem az volt, hogy felélesszem a Hegyalja Fesztivált, inkább a Rock Gyermekei és a Hooligans-táborok hangulata felé kacsingattam, a pár száz, legfeljebb egy-kétezer érdeklődőre koncentrálva – sorolja Horváth Ádám. – Nem az a vágyunk, hogy több tízezer ember látogassa a programokat, leginkább az, hogy azon fiatalokat szólítsuk meg ezen a vonalon, akik valamilyen okból nem juthatnak el nagyobb rendezvényekre. Valljuk be, környékünkön nem igazán vannak ilyen programok a zenei ágat tekintve. Most a rockra gondolok. Kimondottan zenei fesztivál a Campuson van az egyik irányban, ha viszont a másik irányt nézem, akkor Egerig kell utazni, Miskolcon is megszűntek a nagyobb bulik. Beszélhetnék az éledező szerencsi csokifesztiválról, ami Artúr Napok elnevezéssel tavaly indult útjára, viszont ez stílusában szöges ellentéte az egykori Hegyalja Fesztiválnak – fogalmaz a Hatás Alatt gitárosa.

A Hegyalja Rocktábor gyakorlatilag a harmadik lenne, de 2020-ban beütött a Covid, így különböző korlátozások miatt az első alkalom csak egyestés, amolyan próbafesztiválra sikeredett, öt zenekarral. Vagyis technikailag a másodikról lehet beszélni.

Horváth Ádám a buli kizárólagos fő szervezője. Mint megjegyezte, a terv megvalósításában elsődleges szempont a helyszín kiválasztása.

– Nem volt nehéz a dolgunk – folytatja a beszámolót Ádám. – A Tisza-parti terület tulajdonosával régóta jó kapcsolatban vagyunk. Itt kell megjegyezni zárójelben, hogy a tábor nem a Hegyalja Fesztivál egykori helyén, tehát nem a Nyíregyháza felé vezető 38-as főút jobb oldalán, hanem átellenben, a bal oldalon található. Mivel ez a kemping hatalmas területen fekszik, nem zárkózott el az ötlettől a tulajdonos. Nem volt utolsó szempont, hogy tisztában legyünk a meghívott zenekarokkal. Különösebb gond itt sem volt, mert az együttesek nagy többségével jó az ismeretség, tíz-tizenöt éve járunk koncertekre, közülük nem eggyel már a Hegyalja Fesztiválon is felléptünk. Nyilván ez változni fog a későbbiek során, új csapatokat hívunk meg, ezáltal bővül a skála, most három délután húsz csapat lépett színpadra. Gondolhatnánk, hogy ez a szervezés nehezebbik része, de nem így van. A különböző hatóságok engedélyeinek beszerzése nem kis feladat. Mint ahogy a koncertszínpad beszerzését is annak gondoltam először, de szerencsénk volt. Van egy nagyon jó társaság Szerencsen, komoly színpaddal és technikával rendelkezik. Tulajdonképpen amikor híre ment a szervezésnek, ők kerestek meg.

Arra a kérdésre, hogy miként választották ki a rendezvény nevét, mit hozhat a tábor túl a szórakozáson, Ádám a következőket mondja.

– Sokat töprengtünk, végül úgy döntöttünk, hogy legyen benne a stílus és a régió neve, mégiscsak Tokaj-Hegyalján vagyunk. A várost, egyáltalán a kempinget illetően, nos az ideérkezők itt töltött idejük alatt a településen vásárolnak, itt bérelnek szállást, már ha nem sátoroznak, felkeresik a borozókat, egyszóval részesei az idegenforgalomnak, miközben kikapcsolódnak – mondja Horváth Ádám.

A táborról összességében elmondható, hogy a stílus iránti érdeklődők csakugyan azért jöttek, hogy hódoljanak zenéjük, a zene képviselői előtt. Kiválóra sikeredett a hétvége, ahol új ismeretségek kötődtek, vagy régiek elevenedtek fel. Mindehhez társult a rock – egy zenekar, a Hatás Alatt zászlaja alatt.

(A borítóképen: Színpadon a Hatás Alatt | Fotó: SFL)