– Amennyiben a különleges helyeknek lelke van, úgy van saját hangjuk is: 2022 nyarán megszólaltatjuk Boldogkőváralján a falu, a vár és a Zempléni-hegység természetközeli akusztikáját – írják a szervezők. A Váralja fesztivált Boldogkőváralján, azon belül az erdei Téka-tábor helyszínén rendezik.

Zenei programok

A pénteki nap az Iris zenei társulat akusztikus programjával indul, amely a magyar szövegcentrikus dalkincsből merítve és angolszász slágerek magyarra fordításával alkotja meg egyedi átdolgozásait. Ezt követően a budapesti underground alternatív zenei színtér feltörekvő művészei következnek. Kezdve a Yewo zenekar akusztikus felállásával, amely a klasszikus beat- és R ’n’ R hagyományokat tovább írva játssza nagyszerű hangulatban a világtörténelem legnagyobb hatású rockdalait, kiegészítve saját alkotásaival. Somody a hazai mainstream pop világában való produceri munkáival egyre több új irányt vet fel, miközben szólódalai is gyűlnek, ő is akusztikusan mutatja be legfrissebb alkotásait. Cedric af Geijersstam fotóművész előszeretettel ragad gitárt és ad szuggesztív, erőteljes rockkoncerteket, a magyar nyelv számára a leghatékonyabb önkifejezési eszköz. Ohnody Hideg című dalával vált országosan ismertté, azóta pedig komplex művészetkoncepciójával és sajátos alkotói habitusával a legsokoldalúbb művésznők egyike a magyar könnyűzenei színtéren. Innentől a dob meg basszus veszi át a főszerepet, teljes felállásban játszik a Meg Egy Cukorka zenekar, amely kimagaslóan pörgős bulikkal zenélte végig az országot, legutóbbi albuma országos sikerén felbuzdulva. Illetve a Grabovski csapata, amely az Esti Kornél és az Elefánt zenekar nyomdokain járva írja lírai, mély érzelmű dalait.

A hajnalig tartó bulizásról Letiltott DJ gondoskodik. Szombaton 12-től 15 óráig szabad a színpad, amely azt jelenti, hogy bárki eljátszhatja kedvenc dalait egy szál gitáros formában, a technikai eszközöket a szervezők biztosítják. Közben a faluban az esemény kihelyezett helyszínén három nagyszerű előadásra kerül sor, kezdve Lovász Irén Kossuth-díjas néprajztudós és népdalénekes Hang-Test-Lélek című előadásával, amelyben szó lesz a fesztivál legfőbb gondolatiságát jelentő akusztikus ökológiáról és az éneklés antropológiai hatásairól. Ezt követően Hadik Ákos és Karádi Gergely, két rockzenekar frontemberei adják elő dalestjüket, színházi elemekkel kitágítva az akusztikus koncertet. A zárószám Chantal Santon Jeffery nemzetközi hírű operaénekes produkciója Tóth Balázs gitárossal és dalszerzővel, akik egyedi megközelítéssel játszanak magyar, angol és francia folk­dalokat az Aquila művésznév alatt. Eközben, a Téka-táborban, Somogyi Zsombor, az Alcor együttes és Bach Andris adogatják egymásnak a mikrofont.

