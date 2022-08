– A fertőző betegségekről általánosságban elmondható, hogy valamilyen betegséget okozó ágens van a háttérben. Ezek lehetnek vírusok, baktériumok, ritkább esetben gombák, paraziták is – mondta el dr. Vass Andrea kisállatgyógyász, a Népkerti Állatorvosi Rendelő klinikus szakállatorvosa. – Ezeket a kórokozókat a legtöbb esetben nem látjuk, annyira pici méretűek. A fertőző betegségekre jellemző, hogy kutyáról kutyára, ritkán kutyáról emberre vagy emberről kutyára terjedhet – tette hozzá.

Sokféle fertőzés

– Ugyanúgy, ahogy az embereknél, különböző a kórokozók fertőzőképessége, és a fertőzés módja nagyon változatos. Vannak olyan betegségek, amelyek az egy háztartásban élő kutyákat fertőzik meg, van olyan, hogy a kutyákat szélesebb körben érinti a betegség. Ezek az állatok általában gyakran vannak együtt, például kutyasétáltatás, kutyaiskola során. A betegségek egy csoportja úgy terjed, hogy az állatoknak közvetlenül érintkezniük kell, ilyenkor megnyalják egymást, együtt játszanak, egy tányérból esznek. Van sajnos olyan is, hogy akár mi is hazavihetjük a kórokozót cipővel, ruhával – fejtette ki a szakember.

A betegségek súlyossági foka között is nagy különbségek vannak - dr. Vass Andrea

– Egyes esetekben gyógyszeres kezelés hatására könnyen felépülnek az állatok, más esetben akár sajnos végzetes is lehet. Vannak olyan fertőző betegségek, amelyek kifejezetten fiatal állatokat támadnak, természetesen vannak olyan kórokozók is, amelyek bármilyen korú egyedet megfertőzhetnek. A tünetek is nagyon változatosak tudnak lenni ugyanúgy, mint emberek esetében, előfordulhat köhögés, tüdőgyulladás, hasmenés, hányás, idegrendszeri tünetek. A leggyakoribb, legsúlyosabb betegségek többsége ellen létezik védőoltás. A kölyköket már 6-8 hetes korban el kell kezdeni vakcinázni, hogy megfelelő védelem alakuljon ki a szervezetükben, és egy oltás nem is elegendő. Ismétlő oltásokra is szükség van, majd évente emlékeztető oltásra is, hogy a védelem folyamatos legyen. A leggyakoribb betegségek, amik ellen megbízható oltás létezik, a parvovírusos bélgyulladás, a szopornyica, a fertőző májgyulladás, a leptospirosis, a kennelköhögés és természetesen a veszettség. Ezek közül a parvovírusos bélgyulladást emelném ki. A megbetegedés főleg fiatal, oltatlan állatokat érint. A vírus elég ellenálló, és nagy a fertőzőképessége, sajnos akár mi is hazavihetjük a cipőnkön, ruhánkon, fertőzött ürülék megszagolásával is el lehet kapni, de természetesen beteg állattól a legkönnyebb összeszedni. A tüneteket a legtöbb állattartó jól ismeri. Néhány napos lappangási idő után bágyadtság, étvágytalanság, profúz hányás, véres hasmenés jelentkezik, ami hamar kiszáradáshoz vezethet. Ha ilyen tüneteket tapasztalunk, és a kiskutyánk még nem oltott, haladéktalanul állatorvoshoz kell fordulni! A bélsárból ki tudjuk mutatni a vírus jelenlétét, és meg kell kezdeni az intenzív terápiát. Sajnos az állatok a kezelés ellenére sem minden esetben menthetők meg. A betegség ellen létezik védőoltás, amit 6-8 hetesen elkezdve 2-3 hetes gyakorisággal legalább négyszer kell ismételni, és fontos, hogy amíg az alapoltásokat meg nem kapja a kutyus, ne menjen kutyaközösségbe, ne sétáltassuk! Nem új betegségről van szó, gyermekkoromban én is veszítettem el parvós kiskutyát. Az utóbbi évtizedben az oltási hajlandóság miatt a vírus nagy fokban visszaszorult, viszont idén nagyon sok beteg kutyussal találkoztunk. Valószínűleg a környékünkön is megjelenőben van egy új parvotörzs, de ez még laboratóriumi megerősítésre vár. A másik fontos tudnivaló, hogy az oltási sort nem lehet siettetni, legalább 4 parvokomponenst is tartalmazó oltásra van szükség, és 16 hetes kor alatt nem ajánlott befejezni az alapvakcinázást. Csak utána vigyük sétálni, kirándulni kedvencünket – hívta fel a figyelmet a szakorvos.