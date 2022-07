A szakmában is jegyzik a nemcsak a megyében, de országos szinten is ismert táncegyüttes sikereit.

Hat éve a Zsolca Táncegyüttes művészeti vezetőt keresett, ekkor került a csoport élére Orosz László. A felesége, Oroszné Baksay Sára először táncosként csatlakozott, de pár hónappal később felkérést kapott az együttes mögött álló egyesület elnöki pozíciójára.

Középfokú tanulmányait a Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskolában végezte, majd a Magyar Táncművészeti Egyetemre járt, ahol alapszakon táncos- és próbavezető-, valamint mesterszakon táncpedagógus-diplomát szerzett – mondta Orosz ­László. A néptánc mellett több táncstílussal is megismerkedett. Fiatal kora óta jelen van az amatőr néptáncmozgalomban, korábban a Szabolcs Néptáncegyüttesben tevékenykedett. Sokat dolgoznak azon, hogy szakmailag felkészültek legyenek, valamint hogy a próbáik minél változatosabban teljenek. Ezért igyekeznek külsős szakembereket bevonni a munkába, melyben nagy segítséget nyújt több éve a Csoóri Sándor Alap támogatása. Mivel a fellépések és a próbák hétvégi alkalmak, valamint ünnepnapokon vannak, így össze kell egyeztetni a családdal és barátokkal töltött órákat, hogy minden teendőre minőségi időt tudjanak szánni – emelte ki a művészeti vezető.

Felelősségteljes hobbi

A csapat táncosai is főállásban dolgoznak vagy tanulnak, ugyanakkor ez egy kis család, amely szeret együtt lenni. Akkor is, ha ez néha lemondásokkal jár. De ezeken az alkalmakon viszik a város és az együttes hírnevét – tette hozzá Oroszné Baksay Sára, az egyesület elnöke.

Ez egy kis család, amely szeret együtt lenni Oroszné - Baksay Sára

Nemcsak felsőzsolcai, de miskolci és Miskolc környéki táncosok is vannak a csoportban. Az utánpótlás, a legkisebbek túlnyomó részben helyiek. Természetesen ez nemcsak művészeti csoport, hanem egy közösség is egyben – hangsúlyozta az elnök. Rendszeresen szerveznek kirándulásokat, utazásokat, közös sütögetéseket. Legutóbb az új Néprajzi Múzeumot nézték meg, és előkészítés alatt áll egy erdélyi út is.

Jelenleg a csoport létszáma 22 fő, és nemrégiben született az együttes leendő 23. tagja, akinek apukája és anyukája is az együttes táncosa. Lehet hozzájuk csatlakozni. Mindenkit várnak szombat esti próbáikra 16–99 éves korig, ahogyan utánpótláscsoportjuk is várja Török-Varga Eszter Zita vezetésével az óvodás- és kisiskoláskorú gyerekeket.

(A borítóképen: Felvételünk a Zsolca Táncegyüttes fennállásának 30. évfordulóját ünneplő korábbi gálaműsor alkalmából készült | Fotó: Bujdos Tibor)