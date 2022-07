A szabadban a legjobb

Nem számítottak rá, hogy ennyire jól fognak szórakozni, nagyon tetszik nekik a tábor – mondta a 11 éves Siusiura Eva. Szép a művelődési ház környéke, a kert, ahol sokat játszanak. Az angol órákat is kedvelik – tette hozzá a 12 éves Bezpala Daria. Legjobban a versenyeket, a csapatjátékokat kedvelik, mert a szálláson be vannak zárva és nagyon hiányzik a szabad mozgás. A sakkozás, a kirakózás, társasjátékok is érdekesek számukra. Daria március elején indult édesanyjával és testvérével Harkovból, de először Budapesten voltak, később kerültek a miskolci szállásra. Eva március 3-án érkezett Kijevből Miskolcra az anyukájával, nagymamájával és a kis kutyájukkal – mondta a kislány. Barátságuk már itt szövődött.