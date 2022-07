A 19. alkalommal megrendezett DWWA a nemzetközi borvilág egyik legmagasabb presztízsű borversenye, amelyre idén minden eddiginél több, 18 244 tételt neveztek 54 országból. A tételek elbírására mintegy 250 borszakértő gyűlt össze Londonban - közölte az MTI-vel kedden a somlói Kreinbacher Birtok.

A kedden nyilvánosságra hozott eredménylistára Magyarország 4 platina-, 9 arany-, 57 ezüst- és 70 bronzéremmel került fel. Magyarország sikerét jelzi, hogy a négy platinával és kilenc arannyal díjazott tételek között Tokaj mellett egy-egy balatoni és egri tétel is szerepel, a tradicionális magyar pezsgők pedig újabb két aranyéremmel lettek gazdagabbak - hangsúlyozza a közlemény.

Négyből három és kilencből hat

A platinával díjazott magyar tételek közül Tokajból érkezett a Gróf Degenfeld Szőlőbirtok 2017-es 6 puttonyos aszúja, a Derczó-Lovas Pince szintén 2017-es 6 puttonyos aszúja, valamint a Juliet Victor Pincészet 2018-as édes szamorodnija is. A platinaérmesek közé Balatonfüred-Csopakról a Zelna Borászat 2021-es olaszrizlingje is bekerült, itt a zsűri kiemelte, hogy 15 font alatti kiskereskedelmi ár alatti tételről van szó.

Hat tokaji pincészet (a Derczó-Lovas, a Disznókő, a Grand Tokaj, a Gróf Degenfeld, a Mad Wines és a Royal Tokaji) édes borai mellett az egri Thummerer Pincészet egy vörösborral (Vili Papa Egri Cuvée Superior, 2018), míg a somlói Kreinbacher Birtok két tradicionális pezsgővel (Prestige Brut és Classic Brut) nyert aranyérmet.

A szigorú, 100 pontos zsűrizés alapján kizárólag 95 pont felett adnak aranyérmet, míg platinadíjjal az aranyérmeket újrakóstolva jutalmazzák a legkiválóbb tételeket.

Nagykövetségi kóstoló

A versenyhez kapcsolódva Decanter Hungary címmel egy borkóstolót is tartottak a a londoni magyar nagykövetségen az Eaton Place-en, melynek az volt a célja, hogy pillanatképet adjon arról, hol tart jelenleg a magyar bor – ahogy az a Decanter World Wine Awards objektíven keresztül is látható. A kiállításon csak olyan borok szerepeltek, amelyek elnyerték a Best in Show-t, a platina- és az aranyérmet, és ezeket Caroline Gilby, nemzetközi hírű szabadúszó borszakíró, tanácsadó, előadó, oktató, borbíra mutatta be. Gilby rendszeresen publikál a világ mértékadó bormagazinjaiban és számos szakkönyv társszerzője. Szakterülete Közép-Kelet-Európa; évente több alkalommal megfordul Magyarországon is. A magyar borokért végzett munkája elismeréseként 2018-ban őt választották a Borászok Barátjának.

A The Buyer angol borászati portál beszámolója szerint Caroline Gilby arról beszélt, hogy határozottan megnőtt az érdeklődés világszerte a magyar borok iránt. A minőségről beszélni a legjobban úgy lehet, ha díjakat nyernek a borok nemzetközi szinten. Magyarország pedig éppen ezt teszi, hiszen 140 érmet nyert a Decanter World Wine Awards-on, mondta a szakértő. Hozzátette: fantasztikus látni a jó minőségű szőlőfajták térnyerését, a minőség javulását. „Több gyümölcstermesztésű borral, a jól integrált tölgyfa jobb felhasználásával és a helyi érzés átadásával. Harmóniát keresünk, olyan borokat, amelyek megfelelnek a globális kiválósági szabványoknak, ezzel az extra wow-faktorral.”

A The Buyer cikkében a szerző David Kermode kiválasztotta a 10 kedvencét a magyar kínálatból, amely érmet nyert a Decanter World Wine Awards-on. Az ajánlott tíz bor között öt szintén tokaj-hegyaljai nedű.