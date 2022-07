Ebből a szempontból a Subarunál rendkívül makacs mérnökök és tervezők dolgoznak. A trendeket, a sodrásirányt egyáltalán nem követik, nem állnak be a sorba, a tömeggyártás irányvonala mit sem érdekli őket. Ettől pedig továbbra is izgalmassá, érdekessé és különlegessé teszik a modelljeiket. A fontos védjegyek megmaradtak: a boxermotor valamint az összkerékhajtás továbbra is jellemző a Subarura, mint egy, két, vagy éppen három évtizeddel ezelőtt.

Hasonlít, de új

Most itt az Outback, amelynek a modellváltása sem szokványos: ugyan első szemrevételezésre megszólalásig hasonlít elődjére, teljesen új modellről van szó, gyakorlatilag egyetlen karosszériaeleme sem egyezik a korábbival. Bár a stílusa továbbra sem hivalkodó, a 4,87 méter hosszú terepkombi a szabadidő-autókat megszégyenítő, 213 mm-es hasmagassággal és a vaskos tetősínekkel igencsak robusztus. De ami legalább ilyen lényeges, hogy legyen szó a fényezésről, a lemezillesztésekről, vagy akár az ajtók zsanérozásáról, minden gondos munkáról árulkodik..

Aztán az autóba beülve szinte sokk éri az embert, méghozzá jó értelemben. Szerintem még a Subaru-rajongók is elismerik, hogy a korábbi Outback beltere sem az anyaghasználat, sem a dizájn terén nem volt igazán ütős, az újdonság viszont már egyértelműen a prémiumszinthez sorolható. A Platinum csúcskivitel Nappabőr ülése (ez az első alkalom, hogy a Subaru ilyen kárpitozást használ) tényleg telitalálat, és úgy általánosságban a látvány terén is óriási az előrelépés. Miközben az óracsoport és a csúszókulisszás előválasztó kar abszolút hagyományőrző, a középkonzolt a tabletszerű, high tech kijelző uralja. A Subaru azonban nem esett abba a hibába, hogy mindent az érintőképernyőről kelljen vezérelni, a legfontosabb funkcióinak (pl. hőfok, hátsó ablakfűtés) külön fizikai gombjai vannak. Az igazi érdekesség azonban az, hogy egy szkenner „beolvassa” a vezető arcát, így ha beülünk az autóba, a rendszer rögtön ránk szabja az elmentett ülés- és klímabeállításokat.

Finom rúgózás

Bár a 4,87 méteres hosszúsághoz viszonyítva nem kifejezetten nagy az Outback tengelytávolsága, hátul 190 centivel is kényelmesen el lehet férni. A szellőzés hatásos, a könyöklőben pedig két pohártartót is találunk, vagyis minden adott ahhoz, hogy a hátul ülők komfortosan érezzék magukat. A hasonló méretű elsőkerék-hajtású kombikhoz képest a kardánbox értelemszerűen sok helyet rabol, így hátul középen meglehetősen kompromisszumos a nagy Subaru. A raktérnél viszont kihozták a lehetőségekből a maximumot: az 561 literes érték eleve tisztességes, de a gombnyomásra ledőlő háttámlák, az akasztófülek és a speciális fedélmozgatás is ügyesek. Amíg a legtöbb gyártó a láblendítésre nyíló csomagtérajtókat preferálja, a japánok másra esküsznek. Abból indulnak ki, hogy ha csomagokkal a kezünkben lépünk oda az autónkhoz, nem éppen szerencsés fél lábon egyensúlyozni. Így aztán az Outbacknél elég odakönyökölni a márkaemblémához és máris nyílik a fedél. Zseniális!

S milyen vezetni? Azt leszámítva, hogy a volán visszatérítési ereje csekély, a finom rugózás a leginkább meghatározó. Ugyanakkor az elektrifikáció nélküli, állandó összkerékhajtással operáló hajtáslánc egyértelművé teszi, hogy nem Európa az újdonság fő piaca. Bár az USA-ban 2,4 literes turbómotor is van, nálunk 2,5 literes, négyhengeres szívó boxermotorral forgalmazzák, amely 169 lóerős teljesítményével egyértelműen a nyugodt habitusú sofőröknek ajánlható – ilyenkor eszünkbe jut, hogy a régebbi Outbackekben mennyire imádtuk a nagy hathengereseket vagy a boxer dízeleket! Az erőforrás alkatrészeinek 90%-a új, ebből a vezető annyit vesz észre, hogy jóval takarékosabb, mint a korábbi, a 9,1 literes tesztátlag egészen korrekt érték. Ami pedig a CVT sebességváltót illeti, érződik, hogy folyamatosan fejleszti a Subaru (kapcsolásokat szimulál a rendszer), de alapvetően városi használatban meggyőző, mert ha sportosra vesszük a figurát, még mindig bőgeti a motort.

Egy motorral

Az „egymotoros” kínálat nyilván leszűkíti a vevőkört, de a márka nálunk sosem volt a széles rétegek autója. A célcsoportot viszont egészen biztosan megtalálja, főleg, hogy a 15 690 000 Ft-os alapár abszolút értékarányos. Már csak azért is, mert a felszereltség gazdag, főleg a vezetéstámogató és biztonsági rendszerek terén. Az automatikus ütközéselkerülővel kiegészített tolatókameráért, a segélyhívó rendszerért és az aktív sávtartóért sem kell felárat fizetni.

Az Egyesült Államokban, a Subaru legnagyobb piacán lesz kapható az Outback Wilderness kivitele, amely a komolyabb terepjárók ellenfele lehet. A megerősített tetősíneiről és eltérő lökhárítóiról felismerhető modell hasmagasságát megnövelték (+2 cm), a felnikre Yokohama Geolandar All-Terrain abroncsokat húznak, a motort pedig alsó védőlemez óvja a sérülésektől. A Wildernesst kizárólag a 2,4 literes, 260 lóerős, turbós boxermotorral forgalmazzák.

Összegzés

A stílus alig változott, de az Outback minden területen fejlődött elődjéhez képest. A minőség, a praktikum és a tágasság terén is meggyőző, egyszerűen ez a Subaru egy olyan kocsi, amellyel jó együtt élni. A nagy lökettérfogatú, de nem igazán acélos teljesítményű szívómotor és a CVT-váltó kombinációja miatt Európában biztosan rétegmodell marad.

Nem ijed meg a tereptől

TETSZETT

• stílus, hangulat

• komfort

• praktikum

• terepképességek

NEM TETSZETT

• erőtartalék autópályán

• magas fordulaton hangos motor

Subaru Outback

2.5i Lineartronic

Összlökettérfogat: 2498 cm3

Hengerek/szelepek: B4/16

Max. teljesítmény: 124 kW (169 LE) 4000/perc

Max. forgatónyomaték: 252 Nm 3800/perc

Hossz./szél./mag.: 4870/1875/1670 mm

Tengelytáv: 2745 mm

Nyomtáv elöl/hátul: 1570/1600 mm

Fordulókör: 11,0 m

Saját tömeg/teherbírás: 1646/554 kg

Csomagtér: 561-1822 l

Üzemanyagtank: 63 l

Gyorsulás 0-100 km/h: 10,2 s

Max. sebesség: 193 km/h

Átlagfogyasztás: 8,6 l/100 km

Tesztfogyasztás: 9,1 l/100 km

CO2-kibocsátás: 193 g/km

A modell alapára (2021.07.): 15 690 000 Ft