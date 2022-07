"Mindenik embernek a lelkében dal van, és a saját lelkét hallja minden dalban” – írta egykor Babits Mihály. A szeretetnyelv is egyfajta dallam, amelyen keresztül érzékelni tudjuk, pontosabban amelyen keresztül a legjobban tudjuk érzékelni a másik szeretetét.

Ez a „dallam” azonban sokféle lehet. Gary Chapman író, párkapcsolati szakértő ötféle szeretetnyelvet is megkülönböztetett: az elismerő szavak, a minőségi idő, az ajándékozás, a szívességek és a testi érintés nyelvét. Hogyan értünk ezeken a nyelven, és mit tehetünk, ha olyan emberekkel állunk kapcsolatban, akinek nem ugyanolyan ez a nyelve, mint a miénk – erről dr. Mihalec Gábor párterapeutával, nemzetközi előadóval, kapcsolati sikerkönyvek szerzőjével beszélgettünk.

Mihalec Gábor párterapeuta

Forrás: Bujdos Tibor

- A szeretetnyelv zseniális találmány, mert nagyon egyszerűvé teszi a dolgunkat. Azt mondja Chapman, hogy 5 szeretetnyelv létezik, és mindannyian ezek közül az egyiket beszéljük a legjobban – hangsúlyozta Mihalec Gábor.

Elismerésre vágyva

- Van, aki az elismerő szavakból érti a legjobban a szeretetet. Én például ilyen ember vagyok. Nagyon jól megvagyok ajándékok nélkül, de ha két napig senki nem mond valami nagyon jót nekem, akkor feszengeni kezdek, és kezdem magam rosszul érezni a bőrömben.

Megérintve

- Vannak emberek, akiknek az érintés nagyon fontos. Ők nem a szavakból értenek inkább, hozzájuk kell érni, meg kell őket puszilni, ölelgetni kell őket, szeretik ha a társuk, a szertettük közel van hozzájuk.

Tenni érte

- Van, akinek a szívességek nagyon fontosak. A szívesség azt jelenti, hogy ha akarnám, megúszhatnám, de megteszem, mert fontos vagy nekem. Megteszem, mert valami jót akarok neked tenni.

Figyelmesség az időben

– Van, akinek a minőségi idő fontos. Nemcsak az, hogy együtt legyünk, hanem azt érezhesse, hogy „most teljes figyelmemmel rád koncentrálok” – ez a fajta együttlét.

Ajándékokkal

- Van, akinek az ajándékok nagyon fontosak, hogy érezze, hogy a másik gondolt rá akkor is, amikor nem volt vele együtt. „Barkácsolt nekem valamit, vagy vett nekem valamit, például beugrott a benzinkútra egy szelet csokiért”.

Ha nincs közös nyelv

- A kihívást az jelenti, ha egy kapcsolaton belül két ember eltérő szeretetnyelvet beszél, és valljuk be, ez a leggyakoribb – emelte ki a szakértő. - Legritkábban történik meg, hogy két olyan ember kerül össze egy kapcsolatban, aki ugyanazt a nyelvet beszéli. Miért kihívás ez? Mert nekem az a természetes, hogy amilyen „nyelven” én érzékelem a szeretetet, amilyen módon értem a szeretetet, én is azon a módon halmozom el a másikat. Például a feleségemnek valamiért a szívességek a szeretetnyelve, nekem pedig az elismerő szavak, tehát eleinte elhalmoztam azzal, hogy „de gyönyörű vagy, mennyire szeretlek, annyira jól érzem magam veled”… Elkezdett gyanakodni, és azt kérdezte, miért mondogatom én ezeket. Valami miatt bűntudatom van? Azt válaszoltam neki, hogy én is ezeket szeretném hallani, valószínűleg ezért mondom őket ilyen sokszor. Erre ő azt mondta, hogy: „Tudod mit, inkább mosogass el, én abból érzem, hogy szeretsz!" – foglalta össze Mihalec Gábor.

Szerinte fontos megtanulnunk a másiknak a „nyelvét” is beszélni. - Vagyis két szeretetnyelvben kell profinak lennünk: azon, amit értünk, és azon, amin közvetítjük a szeretetünket társunk felé.

Saját példákon keresztül

- Nekem, ahogyan már említettem, az elismerő szavak a szeretetnyelvem. Például ha én posztolok valamit, és arra valaki egy nagyon szép kommentet ír, azon én egy hétig elélek, nekem az nagyon sokat jelent, mert fontos a külső visszajelzés, „így vagyok bedrótozva”. A feleségemnek mint mondtam, a szívességek a szeretetnyelve, bármi olyan tevékenység, ami nem kötelező, amit megúszhatnék, de megteszem. Abból érzi, hogy nagyon fontos nekem, és felcsillan a szeme, és máris több dicséretet mond felém. A lányom az érintések nyelvén beszél, neki nagyon fontos, hogy megsimogassam az arcát, megöleljem, megpusziljam amikor találkozunk. Neki ezek a fizikai gesztusok azok, amik éreztetik vele, hogy ő szeretve van. A fiam sokkal inkább az időből ért, abból az időből, amit együtt töltünk. Ha csak úgy futólag beszélek hozzá, egy telefonhívásból is kiérzi, hogy „Apa, ugye te most nem teljesen rám figyelsz? Nem baj, visszahívlak, amikor teljesen tudsz rám figyelni”, mondja ilyenkor. Ez egy jelzés nekem, hogy én most nem az ő nyelvén beszéltem, hogy a teljes figyelmemből feltöltekezzen, mert neki a minőségi idő a szeretetnyelve. Az ajándékozásra nem olyan nehéz példát mondani, a legtöbb ember egyébként is szereti az ajándékokat, de akinek erre van kihegyezve az érzelmi érzékelése, annak különösen sokat jelent. Itt nem az ajándék pénzbeni értékéről van szó, hanem inkább arról a ráfordított figyelemről, a ráfordított időről, ami azt közvetíti felé, hogy „odafigyelt rám, fontos vagyok neki” - foglalta össze Mihalec Gábor.