Idén immár ötödik alkalommal került megrendezésre az egyik legrangosabb nemzetközi turisztikai verseny, az International Travel Awards, amely világszinten jutalmazza az utazási, idegenforgalmi és vendéglátó-ipari ágazaton belül tevékenykedő legkiemelkedőbb szereplőket. A nívós nemzetközi elismerésben 2022-ben a miskolctapolcai Avalon Resort & SPA Superior részesült, a Best Family Resort (Legjobb Családi Hotel) kategóriában Európában. A verseny színvonalát mi sem példázza jobban, mint hogy a korábbi évek nyertesei között olyan nagy nemzetközi szállodaláncok hotelei találhatók a világ mindent pontjáról, mint a Kempinski, a Hilton vagy a Four Seasons.

Lenyűgözték a zsűrit

A International Travel Awards értékelési folyamatában a szakmai zsűri mellett egy nemzetközileg akkreditált rendszer biztosítja, hogy a díjazott utazási helyszínek valóban minden tekintetben kimagasló színvonalat képviselnek. Az értékelés során a vendéglátói és turisztikai szolgáltatások számos elemét vizsgálják, emellett a vendégek által leadott szavazatokat is figyelembe veszik.

Fotó: Avalon Resort & SPA

Idén több mint hetven ország jelöltjei közül az Avalon Resort & SPA-t választották Európa legjobb családi hotelének.

„Szállodánkat egy többlépcsős folyamat során bírálta a szakmai zsűri, ahol többek között a szállodai szolgáltatásokat, vendégvéleményeket és social media jelenlétet is pontozta a bizottság. Az elbírálás során a legnagyobb pontszámokat egy harmincnapos szavazási periódusban lehetett összegyűjteni, ahol szállodánk – a zsűri szavaival élve – „lenyűgöző teljesítménnyel”, közel ötezer pontot szerezve érdemelte ki az Európa legjobb családi hotele (Best Family Resort 2022) címet!” – mondta el az elismeréssel kapcsolatban Tóth Eszter Anna, az Avalon marketingigazgatója. „Nagyon büszkék vagyunk erre a díjra, ami visszaigazolás számunkra, hiszen azt bizonyítja, hogy nemzetközi összehasonlításban is megállja helyét szállodánk. Hiszünk a minőségi szolgáltatásokban, amivel évek óta igyekszünk a hozzánk látogató vendégek és családok nyaralását felejthetetlenné tenni. Köszönjük szépen a bizalmat és a szállodánkra leadott szavazatokat!”

F otó: Avalon Resort & SPA

Aktív és passzív pihenés

A díjnyertes Avalon Resort & SPA különlegessége, hogy számos aktív és passzív pihenési lehetőséggel várja a családokat, mint például az egyedülálló erdei elektromos gokartpálya és az év minden napján felhőtlen szórakozást nyújtó Maya Játékbirodalom. A természet közelségében pihenni vágyók két étteremben is élvezhetik a különböző konyhák fantasztikus ízeit, emellett a borszakma legfontosabb magazinja, az amerikai Wine Spectator Best of Award of Excellence díját idén elnyerő exkluzív borszalon, a Vino Salone is várja a különlegességek kedvelőit.