Dr. Tamás Edit, a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumának igazgatója elmondta: néhány éve megkongatták a vészharangot, mert a vár látképéhez szervesen hozzátartozó ikonikus fa a pusztulás jeleit mutatta: törzse megrokkant és nem hajtott virágokat.

Hozzátette: korábban is mindent megtett a múzeum annak érdekében, hogy életben tartsa a fát, már háromszor fordítottak figyelmet és pénzt a megmentésére. Ezúttal egy szlovák-magyar, határon átnyúló pályázat adott lehetőséget erre, amelyet a Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek Szövetségével közösen hajtottak végre.

A szakértők a fa lombkoronáját csökkentették, az elhalt száraz ágakat levágták, ezzel a belső ágak új hajtásokat hoztak – magyarázta. Ennek eredményeként egy kisebb, de szép formájú és sűrű lombkoronával büszkélkedhet a 190 esztendősre becsült fa. Az igazgató hozzátette: a szakemberek megerősítették a törzsét összefogó, fém hevederekből álló tartószerkezetet is. A vár előtti japán akác most újra virágzik.

Dr. Tamás Edit kiemelte: a szakemberek a mostani megújítás után még évtizedekre becsülik a fa élettartamát. Mindezt azért is tartja fontosnak, mert a múzeum látogatói szívesen fotózkodnak a fa matuzsálem mellett. Azt is közölte: a korábban bevezetett óvintézkedések mindezek ellenére továbbra is fennmaradnak, vagyis a fa körüli kordont nem bontják el, mert ugyan sokkal stabilabbá vált, de a biztonság mindennél fontosabb.