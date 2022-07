Beköszöntött a strandszezon. Legyen szó úszómedencéről, gyógy- vagy természetes vizekről, néhány alapvető szabályt érdemes betartanunk az egészségünk megőrzése érdekében, ha fürdőzünk. A nőket és férfiakat is fenyegeti a felfázás és a húgyúti betegségek megjelenése – hívta fel a figyelmet dr. Deli Balogh Ildikó szülész-nőgyógyász szakorvos. Hozzátette, érdemes odafigyelni az alapokra: fürdőzés előtt és kijövetelkor alaposan tusoljunk le, nyílt sebbel, fekéllyel ne menjünk közös használatú vízbe, valamint ügyeljünk arra, hogy ne vigyünk be homokot, piszkot, levágott füvet, falevelet sem a medencébe.

Csak szárazon

A fürdőzés után az átmenetileg lehűlt testrészt könnyebben megtámadhatják a környezetben élő különféle kórokozók. A támadók lehetnek saját baktériumok, vírusok vagy gombák, amelyek egyébként a száraz bőrön ártalmatlanok. Egyáltalán nem javasolt, hogy a napon való száradást válasszuk. „Így lehet könnyen húgyhólyaggyulladást (cystitis), petefészek-gyulladást (adnexitis), esetleg tüdőgyulladást (pneumónia) kapni. A lányok gyakori betegsége a felfázás, melynek tünetei néha ijesztőek lehetnek. A legjellemzőbb a gyakori vizelési inger, illetve hogy a vizelet csíp. Nem az számít, hogy mennyi időt töltöttünk a vízben, hanem hogy mennyit voltunk vizes ruhában a parton. Ha megtörtént a baj, érdemes először a gyógynövényeket segítségül hívni: a medveszőlő, a cickafarkfű, az aranyvesszőfű, a nyírfalevél vagy a tőzegáfonya is jó választás lehet. Fontos, hogy a boltokban kapható gyógynövénytabletták többségében elenyésző a hatóanyag-tartalom, így érdemes inkább gyógyteákat választanunk. Ha így sem múlnak a tünetek, keressünk fel egy szakorvost, aki adhat antibiotikumot, vizelettenyésztéssel pedig a mikrobiológus deríti ki, mely baktérium található a vizeletben. A férfiak a vizes fürdőnadrággal a prosztatájukat veszélyeztetik, a prosztatagyulladás a partnerünknek is kellemetlenséget okozhat. Sőt, a későbbi meddőség oka is lehet a vizes fürdőruha okozta gyulladás. A felfázás elkerülése érdekében fürdés után érdemes rögtön száraz fürdőruhára váltani mindenkinek” – fejtette ki dr. Deli Balogh Ildikó.

Természetesen nem kizárt, hogy a menstruáció ideje alatt strandoljanak a hölgyek. A tampont használók bátran fürödhetnek, mert alulról véd a felszálló fertőzésektől. Fontos azonban, hogy a cserénél a kezet, a gátat szappannal tisztára mossuk, kézbőrünkön ne legyen seb, fertőzés. A vízből kijövet azonnal el kell távolítani a nedves tampont, zuhanyzást követően száraz fürdőruhát kell húzni. A menstruáció mennyiségét vérzéscsillapító és méhösszehúzódást fokozó gyógynövényekből készült teákkal, például palástfűvel, pásztortáskával és apróbojtorjánnal lehet csökkenteni – tette hozzá a szakorvos.

A hideg vizes ruhában való napozás a családalapításban is megakadályozhat minket: kihűl a has, a baktériumok, melyek a szervezetben vannak (pl. Chlamydia, Ureaplasma) összezárhatják a petevezetékben a lemezeket, mely meddőséghez vezethet. A spermiumok pedig nem jutnak ki az ondóvezetékből, mert az elzáródik.