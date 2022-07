„Az Év Fája szavazáson nem a legnagyobb vagy legöregebb fát keressük, hanem azt, amelyik a jelölőknek valamiért fontos: kapcsolódik hozzá egy helyi történet, találkozási pontot kínál, vagy bármilyen más szerepet tölt be az ott élők mindennapjaiban” – írták az Év Fája honlapján.

Hollósy András nevezte be a 250 éves miskolci fát ebbe a versenybe.

– Lokálpatriótaként fontosnak éreztem, hogy egy ilyen különlegesség, mint a diósgyőri panelrengetegben nőtt fa, amit az Erenyő patak táplál, bekerüljön ne csak a helyi, hanem az országos értékek közé is – mondta Hollósy András. – Lombjai között tucatnyi madárfaj fészkel és kap menedéket. Ami különösen említésre méltó még, hogy a környéken sehol sem található hasonló korú és nagyságú famatuzsálem – hangsúlyozta Hollósy András, aki beszámolt arról is, hogy a fekete nyárfát a kihalás fenyegeti, ezért felkerült a környezetvédelmi világszervezet Vörös listájára. – Ezért is szeretnék biztatni minden miskolcit, minden bulgárföldit, minden diósgyőrit és minden borsodit, hogy ezt az értéket mentsük meg, és nyerjük meg a versenyt! – emelte ki Hollósy András.

Az Év Fájára október 1-jéig lehet szavazni az evfaja.hu/dontosfak weboldalon.

A borítóképen: Az Év Fája cím esélyese a 250 éves fekete nyárfa. Fotó: Ádám János