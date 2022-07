Hasonlóan az autó sok más részegységéhez, a klímarendszer is meghálálja a rendszeres használatot. Ennek az az oka, hogy a rendszerben a hűtőközegen, azaz a gázon kívül kenőolaj is van, ez keni a kompresszor mozgó alkatrészeit.

Megfelelő kenés

Ha hosszú ideig nem működtetjük, a kompresszor nem kap kenést, és a tömítések is kiszáradhatnak, ami a gáz szivárgásához, ezzel pedig először a hűtőképesség csökkenéséhez, majd teljes megszűnéséhez vezet. Ezért nem érdemes a rendszert például az üzemanyag-takarékosság jegyében hosszú távon pihentetni, mert a javítás és az újratöltés költsége sokkal nagyobb lehet.

Ajánlatos legalább havonta egyszer jól „megkergetni” a klímát. Az automata klímát is állítsuk ilyenkor a legkisebb hőmérsékletre, a ventilátort a maximumra, és így járassuk pár percig! Így alaposan átjáródik a rendszer, és a kenőolaj is kellő mértékben eljut mindenhová – tanácsolják a szakértők.

Ráadásul – a közhiedelemmel ellentétben – a klímát télen is kimondottan érdemes bekapcsolni. Használata hideg időben, de akár esőben is elősegíti és meggyorsítja az ablakok párátlanítását. Az automata rendszerek, különösen amelyek a páratartalmat is figyelik, ezt maguktól elvégzik. Nagyon hatásos a módszer akkor, ha az utasok vizes cipővel és ázott ruhában szállnak be az autóba. Manuális rendszereknél a klíma bekapcsolásával járó hűtő hatást a fűtés bekapcsolásával lehet ellensúlyozni, ami szintén segíti a száradást.

Előbb szellőztessünk

A rostélyokat nem célszerű elzárni, mert ez akadályozza a csőrendszer átszellőzését, bennrekedhet a pára egy része. E helyett irányítsuk el a levegőt oldalra vagy felfelé, a testre irányított hideg levegő ugyanis kellemesen hűtő hatásúnak tűnhet, de megfázás lehet a vége. A megfázás esélye miatt, ha nagy hőségben viszonylag sűrűn ki-be szállunk, érdemes eltérni a 22 fokos beállítástól felfelé. A szakemberek legfeljebb 5–6 fokos eltérést javasolnak ilyenkor.

Napon felhevült autó esetén érdemesebb előbb legalább félig nyitott ablakokkal átszellőztetni az autót, mielőtt bekapcsolnánk a rendszert. Így annak például nem 50 fokos, hanem csak 40 fokos levegőt kell lehűtenie. Manuális klímánál ma már az jár el helyesen, aki lemodellezi az automata klímák működését: a lehűtés elején beválhat, ha minden levegőt a szélvédőre irányítunk, főként ha abból az irányból süt a nap, a hideg levegő ezúttal is felülről lefelé ereszkedve lehűti az utasteret.

A klímarendszer korábban jelentősen növelte az autók fogyasztását, a modern rendszerek azonban jobb hatásfokkal működnek. Sportosabbra vett vagy kevésbé odafigyelő vezetési stílussal nagyobb mértékben nő a fogyasztás, mint a klímától, miközben a klíma a biztonságra is pozitívan hat. Hiszen azáltal, hogy normális hőmérsékletűre hűti az utasteret, hozzájárul a koncentrációképesség megtartásához. Hozzá kell tenni azt is, hogy növeli a kocsi fogyasztását, ha a klíma használata helyett inkább lehúzott ablakokkal autózunk nagyobb sebességekkel.

Cseréljük a pollenszűrőt

Szakértők szerint érdemes rendszeresen cseréltetni a pollenszűrőt, mert szerepet játszik a korom és más részecskék kiszűrése mellett a klímarendszer tisztán tartásában és megbüdösödésének megakadályozásában is. Ha évente egyszer cserélünk, legjobb tavasszal, nyár elején, mert így megszabadulhatunk a téli párás-nedves levegőben benne könnyebben elszaporodó mikroorganizmusoktól is. Totalcar

