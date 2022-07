Idén is lesz rockfesztivál Perecesen, tudtuk meg Andervald Györgytől, az Excelsior együttes alapítójától, gitárosától, a rendezvény egyik szervezőjétől. A fesztivált augusztus 13-án tartják a „szokott” helyen, a szabadtéri színpadon, hiszen az idei lesz már a negyedik rendezvény a sorban.

– Évről évre egyre többen kíváncsiak a fesztiválra, kezd beérni a rendezvény – mondta lapunknak a zenész. Hozzáfűzte, azt sosem felejti, hogy amikor az első évben, 2019-ben este fél 10-ig esett az eső, alig néhány esernyős, esőkabátos néző előtt folyt a koncert. Aztán amint elállt, egy félóra alatt nagyon sokan gyűltek össze.

A koncertek tehát augusztus 13-án délután 3 órakor kezdődnek, fellép a Protokoll, a Sztrapacska Blues Band, a DeeZEL, utánuk az Excelsior játszik, majd az estet a Kiss Csaba és barátai zenekar zárja. Kiss Csabáék a fő szervezők, nekik is hazai pálya Pereces, akárcsak Andervald Györgynek.

Az Excelsior egyébként tavaly ünnepelte a 35. születésnapját – 1986-ban alakult –, éppen Perecesen tartotta a jubileumi koncertet. Andervald Györgytől megtudtuk, annak idején részt vettek az 1988-as Ki mit ­tud?-on és az első Csillag születikben is. Már előtte elkezdődött a sikersorozat, amikor elődöntősként a Magyar Rádió könnyű­zenei műsorában szerepeltek, és körülbelül 4 ezer előadóból válogatták be őket a döntőbe. A 36 év alatt hangszerenként 10–15 zenész fordult meg az Excelsiorban, az idén a tavalyihoz képest is új formációban játszanak. Például két dobos lép fel, Grádwohl Ernő mellé a 19 éves Gerges ­Agenor csatlakozik majd.

(A borítóképen: Andervald György: évről évre egyre többen kíváncsiak a fesztiválra | Fotó: Olvasónktól)