Az Anyukám Mondta étterem többek között országosan az első 25-ben van, a legjobb 10 vidéki étterem közé is beválasztották, emellett szerepel a top 15 családi étterem listájában, és benne van a top 10 rántott hús kategóriájában is a Dining Guide Top100 Étteremkalauz válogatásában.

– Nagyon büszkék vagyunk, és érezzük a közönség szeretetét is – nyilatkozta Dudás Szabolcs étterem-tulajdonos annak kapcsán, hogy az encsi Anyukám Mondta számos szakmai elismerést kapott legutóbb.

Földikkel körbevéve

– A Gourmet Fesztiválon nagyon sok encsivel találkoztunk, nagyon sokan kijöttek hozzánk, sőt az előttünk lévő placcon csak környékbeliekkel, szűkebb pátriánkból valókkal teltek meg az aszalok. Földijeinkkel: akik itt élnek, és azokkal is, akik elszármaztak innen – mondta az Anyukám Mondta egyik tulajdonosa, akit testvérével együtt előszeretettel neveznek a gasztroszakmában „encsi olaszoknak” is.

– Van egy nagyon stabil encsi törzsközönségünk, amely szeret minket, és gyakran jár hozzánk, innen is érezzük a szeretetét. Az évtizedek alatt azonban ki is cserélődött a vendégkörünk.

Szerinte az a generáció, amelyik elkerült az elmúlt időszakban a városból, gyakran szüleivel együtt látogatja meg éttermüket.

– Van egy olyan korosztály, amelyik elköltözött Encsről, például azok a fiatalok, akik Pesten élnek, ott tanulnak vagy dolgoznak. Azt ­tapasztalom, hogy amikor ők hazajönnek, gyakran ­elhozzák szüleiket is hozzánk.

– Amikor elindultunk, akkor csak a környékbeliek jártak hozzánk – emlékezett vissza. – Aztán elkezdtek hozzánk érkezni a nagyvárosokból, majd jöttek a kassai magyarok, aztán a szlovákok is, de a borvidék borászai és turistái is felfedeztek bennünket. Eleinte ez a Miskolc–Kassa–Tokaj tengely jelentette a vendégkörünket, de ma már az ország és gyakran a világ minden részéből is ellátogatnak hozzánk.

Arra a kérdésre, hogy mennyi idővel előre kell asztalt foglalni az encsi étteremben, azt válaszolta, hogy annyi idő nem kell, mint amit a városi legendák mesélnek, vagyis hónapokat nem kell várni.

– A hétvégéken és a nyári időszakban azért érdemes két héttel előre szólni, mert lehet, hogy nincs asztal, de hétköznapokon akár „be is lehet esni” hozzánk. Vagyis nem nevezném lehetetlen vállalkozásnak – mondta Dudás Szabolcs.

(A borítóképen Dudás Szabolcs | Fotó: ÉM)