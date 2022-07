Reggel 9 órakor felvonulással kezdődik majd az Oldtimer és Gasztronap, amelyen természetesen veterán motorokat és autókat láthatnak majd az érdeklődők Encs főutcáján, a piactól a Millenniumi parkig a gólyalábasok és a fesztiválozók kíséretében.

Délelőtt elfoglalják helyüket az oldtimerek, a gasztroélményekről pedig többek között a helyi vendéglátósok gondoskodnak majd. Kirakodóvásárból sem lesz hiány: kézművesek, iparosok és ékszerkészítők is kínálják majd portékájukat. A „vándorjátszótér” is számos szórakozási lehetőséget kínál majd a gyerekeknek, a többi között fa körhintára is felülhetnek azok, akik nem félnek attól, hogy elszédülnek. Arcfestés, műsorok és gyereksarok is várja majd a legkisebbeket, a parkban pedig egész nap szól majd az utcazene, és utcaszínházi előadásokkal is találkozhat a nagyérdemű a park különböző pontjain. Délután koncertekkel és utcaszínházi előadással zárul majd a családi program.