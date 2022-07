A zarándokokat és a helyieket pénteken, szombaton és vasárnap is szentmisékkel várták, ezeket többnyire mezőkövesdi és volt mezőkövesdi papok celebrálták. A vasárnapi búcsúi szentmisén P. Vízi Elemér jezsuita provinciális atya mondott szentbeszédet, hangsúlyozva Isten szeretetét, amely feltétel nélküli, nem kell érte nagy tetteket végrehajtani. Ha valaki ezt elfogadja, az már az első lépés ahhoz, hogy megváltozzon az élete. A mise végén a Kavicsos-tó körül tartottak körmenetet, amelyen az ajaki, a jászfelsőszentgyörgyi és a mezőkövesdi hagyományőrzők is népviseletben vettek részt. Az eseményre készülve az elmúlt hónapokban Jezsuita esték elnevezésű rendezvénysorozatot tartott az egyházközség, valamint egy kiállítást is berendeztek az elmúlt évszázad templomi és búcsúi történelméről, amely továbbra is megtekinthető a régi Jézus Szíve-templomból kialakított rendezvényközpontban.

(A borítóképen: Sokan népviseletben vettek részt a körmeneten | Fotó: ÉM)