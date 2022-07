A gyanútlan szemlélő semmit nem sejtett. Barátságos meccset játszottak a Szikszó FC felnőtt és ifjúsági, U19-es, Észak csoportos megyei bajnok csapatának tagjai, majd az első félidő végén valamennyi szereplő a középkörbe vonult.

Éljenzés közepette

Becánics Zsolt, a megyei II. osztályban szereplő SZFC edzője ott és akkor kérte meg kedvese, Barkóczi Dorina kezét. A főszereplők a körítésre is adtak: a leendő vőlegény a labdára térdelt, majd választottja kezén megigazította a gyűrűt, a háttérben álló játékosok pedig tapsoltak és éljeneztek.

– Négy és fél esztendeje vagyunk együtt és most jutottunk el az eljegyzésig, az esküvő időpontját azonban még nem tűztük ki – mondta a szakvezető, majd hozzátette: – Minket a futball szeretete is összeköt, ezért gondoltam arra, hogy ezt a kis ceremóniát a gyepszőnyegen kell megtartanunk.

A trénert mindenki ismeri Szikszón és a sportág hátországában: Becánics Zsolt hajdanán focizott Mádon, Halmajon, Bereten, Homrogdon és Hernádkércsen is. Most, negyven esztendősen jutott el oda, hogy a családalapításon gondolkodjon.