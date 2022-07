Volt víziló, amely hátán cipelte a várát, és egyéb különleges építmények. Meg olyan, amely láthatóan gyerekkéz által készült. És olyan is, melyet mérnöki pontossággal építtetek meg az apukák.

A játékos megmérettetést a Mályi MOST csoport és a Zip’s Plázs – Mályi szervezte. A közösségépítés mellett azért volt versengés is. A legszebb, a legnagyobb és a legkreatívabb homokvárat építő családok értékes nyereményeket kaptak. A homokvárépítést kísérő több családi program, élmény és szórakozás kínálkozott. Egyebek mellett arcfestés és csillámtetoválás, továbbá fellépett a Miskolc Steelleaders Cheer&Dance két korosztályos csapata.

Az Egyboglya a Családi Közösségekért Alapítvány falusi és kreatív játszóházat hozott. Húsvét nélküli tojáskeresés a szénakazalban, csutkababa-készítés, teknőben mosás, játékhorgászat, karikadobálás, zokniháború, retró jelmezekbe bújás és fotózás – csak néhány abból, amivel a rendezvényre készültek.

Proaktív családok

A közösségi oldalon szerveződő csoport és a zip’s-es csapat együtt szervezte meg az eseményt. Tulajdonképpen ez egy verseny, de ugyanakkor inkább a családi kikapcsolódás volt a cél – mondta Tóth Gábor, a Mályi MOST Facebook-csoport egyik alapítója és a rendezvény egyik fő szervezője. Elsősorban a Mályiban és a környéken élőkre gondoltak, számukra szerettek volna olyan rendezvényt, ami egyedi, formabontó, és nagyon jól összehozza a családokat. Sokan készültek profi módon, videókat néztek előtte, és modellezték, hogy milyen homokvárat fognak majd építeni. Végül 28 csapat nevezett a megmérettetésre, ami jól mutatja az ötlet sikerét.

Szív alakú várudvart képzeltek el, sok bástyával és épülettel. Nem készültek előre, hirtelen ötlettől vezérelve neveztek be a versenyre – mondta Molnár Ági, a Miskolc Steelleaders Cheer&Dance vezetője. Eredetileg a fellépés miatt jöttek, de családjával együtt látva a jó hangulatot, kedvet kaptak a homokvárépítéshez.

Hasznos és tartalmas

Az elmúlt időszak megmutatta, hogy milyen az, amikor elveszik az emberek szociális terét, és nincs lehetőség a találkozásokra. Ezért megfogadták, hogy még erősebben szeretnének közösséget építeni és részt venni hasonló kezdeményezésekben – mondta Halász Norbert, a Zip’s Plázs – Mályi üzemeltetője. Hozzátette: látta, mennyire aktív és hasznos a Mályi MOST csoport. Csak az első állomás volt a homokvárépítő verseny, ezután is folytatni kívánják a közös munkát. Annak ellenére, hogy kinyílt újra a világ, a zárkózottság megmaradt az emberekben, ezért sok olyan program kell, ahol a gyerekek és felnőttek együtt is jól érezhetik magukat, és ahol a családok találkozhatnak egymással. És még egy pozitív hozadék, hogy több helyi vállalkozás és egyesület sikeres együttműködését is eredményezte a program – tette hozzá Halász Norbert. Tehát mindenki várja a folytatást.

Egyboglyában

Tiszadorogmán szerveznek nyári tábort városi gyerekeknek most már több mint 10 éve. A cél a régi falusi élet és emberek megismertetése a gyakorlatban, hogy ne csak a könyvekben lássák a gyerekek – mondta Erdeiné Csepregi Erzsébet, az Egyboglya a Családi Közösségekért Alapítvány kuratóriumi elnöke. A szervezet alapvetően budapesti, de Erzsébet kötődik a megyéhez, Mályiban töltötte fiatal korát, ezért szívesen tett eleget a felkérésnek, és csatlakozott a kezdeményezéshez. A rendezvényre falusi játszóházzal jöttek, amelynek nagy volt a népszerűsége – emelte ki a kuratóriumi elnök.