Az idei polgárőr táborban megismerkedhettek a gyerekek a rendészeti szakma elemeivel. Honvédségi és rendőrségi bemutatót is láthattak, de meglátogatták a Sátoraljaújhelyi Tűzoltóságot is, ahol betekintést nyertek a tűzoltók laktanyai életébe is a munkájuk, hivatásuk mellett. Részt vettek egy kivonuláson esetkocsival a mentőktől a legénységgel együtt. Ennek keretében nemcsak a mentőautó felszereléseivel ismerkedhettek közelebbről, hanem hasznos tanácsokat is kaptak a nyárra, elsősegélynyújtásra, vagy éppen, hogy mit kell tenni baleset bekövetkezésekor. A bűnmegelőzés egyik fő pillére a közbiztonságnak. Ehhez kapcsolódóan volt bűnmegelőzési rendhagyó foglalkozás is a táborban. Emellett kétféle céllövészeten is részt vettek a gyerekek: lézer pisztollyal és légpuskával.

Szabadidő hasznos eltöltése

A gyerekek minden nap, minden órában le voltak kötve, hiszen a rendészethez hozzá tartozik a rend és fegyelem. Lovagolhattak, vetélkedhettek, volt Karaoke Show, diszkó, tánc- és versbemutató, röplabda, pingpong és számtalan mozgásos, sport program. A hét során több kategóriában versenyt is hirdettek a szervezők, melyeket a tábor zárásaként értékeltek és díjaztak tárgyjutalmakkal. Mint a polgárőrség honlapján beszámoltak róla: természetesen kaptak polgárőr ajándékokat is a gyerekek, hogy ne feledjék, polgárőrnek lenni jó és nemes cselekedet.

Forrás: OPSZ

Megyénkben a polgárőrség kiemelten foglalkozik azzal, hogy megfelelő számú polgárőr utánpótlás legyen a jövőben. A táborozás során szeretnék népszerűsíteni magát a polgárőrséget. Fontos, hogy a gyerekek már idejekorán megismerkedjenek azokkal a technikákkal, lehetőségekkel, melyekkel leginkább el lehet kerülni a bajt, illetve segíteni embertársainkon. Ezekre a jövőben is nagy figyelmet fordít a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség.