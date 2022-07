Az éghajlatváltozás egyre inkább szükségessé teszi, hogy nyáron a mi mérsékelt égövünkön is klímaberendezéseket és ventillátorokat működtessünk a zárt terekben. A növekvő energiaárak ellenére is sokan szereltetik fel otthonaikban is ezeket a berendezéseket, hogy elviselhetőbbé tegyék a lakás hőmérsékletét. Annak viszont még nem alakult ki a kultúrája, hogy a klímaberendezés működtetésével a rendszeres tisztítása is együtt jár. Ellenkező esetben a belőle kiáramló levegő akár betegségeket is okozhat.

Porosabb helyen többször

- Garanciális feltételként minimum évi kettő karbantartást szoktak meghatározni a gyártók, illetve azok a vállalkozók, akik felszerelik az új klímaberendezést. Viszont, hogy ténylegesen hányszor érdemes ezt elvégezni, nagyban függ attól, hogy a készüléket milyen helyiségben használják, ott mennyire nagy az átjáró forgalom – hangsúlyozta Varga Lajos Gergő miskolci klímakarbantartó egyéni vállalkozó. – Például az üzlethelyiségekben és a vendéglátó-ipari egységekben, mivel nagyobb a pormennyiség, sokkal fontosabb a gyakori klímatisztítás, mint más helyeken.

Elhanyagolva többe kerül

Az elhanyagolt klímakészülékek leginkább az allergiásokat veszélyeztetik, akár csak egyszerű házi porra is érzékenyek.

- Többen elfelejtik, hogy a beltéri és a kültéri egység tisztítása kéz a kézben jár. Azaz ugyanannyi alkalommal szükséges elvégezni mindkettőt. A kültéri egységek is elporosodnak és összeszedik a virágok, fák pollenjét. A szennyeződéstől aztán csökken az egész berendezés teljesítménye. Nem beszélve arról, hogy egy nagyon koszos klímakészülék tisztítása az alap 8000 forintnál, jóval többe, akár 20-30 ezer forintba is kerülhet. Sokan mégis már csak olyankor hívják ki a karbantartókat, amikor a klíma büdös és nem képes megfelelően kifújni a levegőt – magyarázta a szakember.

Légúti betegséget okozhat

Néha rendszeres karbantartás mellett is lehetséges, hogy nem működik megfelelően a berendezés.

- Esetenként kizárólag csak a géptest alatt található szűrőbetétet tisztítják meg a karbantartók. Azonban időről időre szükséges lehet a belső léghengert is kipucolni. A bonyolultabb ventillátorokban az elkoszosodott klímakészülékhez hasonló folyamatok indulnak el. Ezekben szintén lerakódik belül a por, ezért ugyanúgy szükséges a rendszeres tisztításuk, karbantartásuk. Némelyikben olyan berendezések találhatóak, amelyek miatt ez nemcsak ajánlott, de kötelező is. A elhanyagolt klímákban és ventillátorokban belső penészedés, vagy a Legionella baktérium elszaporodása következhet be, ami komoly egészségügyi problémákat okozhat a használóknak. Ugyanilyen káros, hogyha túlságosan nagy, 10 Celsius foknál nagyobb hőmérséklet különbséget állítunk be a kinti viszonyokhoz képest – emelte ki a szakértő.