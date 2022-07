Alapvetően nincs nagy probléma a megjelenő darazsakkal, vagy éppen hirtelen feltűnő méhrajjal, ha nem jelennek meg az életterünkben is, és nem veszélyeztetnek a csípésükkel, amelyre sokan allergiásak. Az elmúlt hetekben azonban már mindenki panaszkodik a nagy számú sárga-fekete repülő rovarokra, amelyek több helyen komoly gondot okoztak.

Mindenhol megtelepednek

Mindenhol sok a darázs, sok helyen arra panaszkodnak a megyénkben is, hogy már a lakásból is alig mernek kilépni, mert attól félnek, hogy megcsípik őket. Sokak számára ijesztő jelenség, hogy napközben tömegesen telepednek meg árnyékos falakon, kiszögelések alatt, erkélyeken, verandákon, sőt az ablakpárkányokon, nem ritkán lakáson belül is. Ennek oka lehet a nagy kánikula, hiszen a hőség elől árnyékba húzódnak, illetve keresik az ivási lehetőséget, érdemes lehet tehát a háztól minél nagyobb távolságban vizet kihelyezni, akkor az odavonzza őket.

Ugyanakkor minden lyukba, résbe azonnal beköltöznek, illetve a legváratlanabb, elképzelhetetlenebb helyen is fészket építenek. Az elmúlt hetekben két olyan eset is történt megyénkben, amikor vezetés közben csíptek meg valakit és csak az időben érkező rendőröknek volt köszönhető, hogy gyorsan orvoshoz tudták juttatni a sofőröket, ahol megkapták az allergiás reakciójukra a megfelelő szert.

Égett a tető

A múlt héten pedig Sajószentpéteren történt egy szerencsétlen eset. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint darázsirtás miatt gyulladt ki egy családi ház tetőszerkezete. A szakszerűtlen darázsirtás miatt körülbelül tíz négyzetméteren rongálódott meg a tető. Az eset során nem történt sérülés, a ház lakható maradt.

A méhek befogása, darazsak irtása nem tartozik a katasztrófavédelem feladatkörébe. Szükség esetén, a méhész, vagy a darázsirtással foglalkozó szakember kérésére a hivatásos tűzoltók technikai eszközökkel segítik az ilyen jellegű munkavégzést. A befogást, irtást végző szakemberek listája elérhető az Országos Magyar Méhészeti Egyesület honlapján a http://www.omme.hu/mehrajbefogas/ címen – hívták fel az eset kapcsán a figyelmet.

Tetőtérben nem jó a kénlap

Az említett listán szerepel Tamás Attila is, aki méhrajbefogással és darázsirtással is foglalkozik a megye területén. Megkeresésünkre megerősítette, hogy valóban sok most a darázs, ezt a segítségkérések megszaporodásából is látja. Az okát viszont nem tudja.

- Vannak olyan évek, amikor kevesebb van, és olyan évek is, amikor nagyon elszaporodnak, 2022 ilyen év – mondta. Szakemberként sem tartja rossz ötletnek, ha valaki házilag próbál fellépni az elszaporodó, csípős rovarok ellen, azonban felhívta a figyelmet a megfelelő körültekintésre.

- Elterjedt módszer a kénlap égetése. Ezt bedugják a darazsak által ki- berepülésre használt lyukba, meggyújtják, majd lezárják a lyukat. Azonban egyáltalán nem mindegy, hogy hová vezet az a járat, ahonnan kifüstölni szeretnénk a rovarokat, ha éghető anyag van körülötte, akkor tüzet okozhatunk. A tetőtér például ebből a szempontból nem túl alkalmas terület. Ilyen helyen az irtást általában úgy végzem, hogy lefújom a fészket, majd gyorsan bezsákolom és eltávolítom, így nem tudnak a darazsak kirepülni. Persze, ha elérhetetlen helyen van a fészek, akkor akár bontani is kell miatta – magyarázta el portálunknak.

Darázsfészek Fotó: Szendi Péter SZP Vas Népe

Méhraj a kéményben

Problémaként említette, hogy az utóbbi időben gyakori a méhraj kéménybe költözése. Ilyenkor komoly gond is lehet, ha nem vesszük észre időben a hívatlan látogatókat. Idejekorán, még egy jól füstölő begyújtással ki lehet őket gond nélkül űzni, ilyenkor amint a királynő kirepül, azonnal követi az egész raj.

- Ha már elkezdtek lépet építeni akkor eldugíthatják a kéményt, amelynek a kitakarítása már problémás lehet. Én minden esetben arra törekszem, hogy befogjam a méhrajt, hogy megmentsem őket, de ha kéményben vannak, akkor nincs sok választási lehetőség, be kell gyújtani – mondta Tamás Attila.

Házi megoldások

A darazsak irtására az üzletekben kapható spray-ket is megfelelőnek tartja, ezeknél érdemes olyat választani, amelynek van toldaléka és több méterre is elhord, így nem kell nagyon közel menni. A boltokban kapható, vagy házilag készíthető csapdák is sok darazsat, legyet képesek begyűjteni. A kiszurkált flakonokba cukros folyadékot kell egy kis ecettel tölteni, jó lehet a cukros üdítő, sör, dinnye is, amely vonzza őket. Az ecet azért fontos összetevő, mert ez viszi az illatanyagot.

- A darazsak nagy fészket képesek építeni, ha már ilyenről van szó, akkor érdemesebb lehet szakemberhez fordulni. De mindenki maga dönti el, hogy belevág-e az irtásba maga vagy sem. Van, aki allergiás a csípésre, így érthető módon nem vállalja a kockázatot, vagy egyszerűen tart a csípésektől, ezért inkább szakemberre bízza. A méheknek recés fullánkja van, ez csípésnél beszakad, nem tud már még egyszer szúrni, ilyenkor mihamarabb el kell távolítani a rovart, hogy a méregzsák ne tudja a sebbe pumpálni a tartalmát, ami miatt a nagy fájdalmat, allergiás reakciót okozza. A darazsaknak olyan a fullánkja, mint egy kés és akárhányszor képes szúrni – magyarázta el. Hozzátette: már régóta foglalkozik méhekkel, így a repülésükből és a hangjukról is tudja, mikor akarnak csípni, amelyik méh nyugodtan repked, az nem fog szúrni, nem kell tőle tartani.