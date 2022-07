Az éjszakai fürdőzők kedvelőit nem csak meghosszabbított nyitva tartás, hanem különféle programok és kedvezmények is várták szombaton, a tizenharmadik alkalommal megrendezett Strandok Éjszakáján, melyhez több mint negyven fürdő csatlakozott hazánk minden részéből.

Megyénkből az Ellipsum élményfürdő és a Mályi zip’s plázs vett részt a programban.

A kezdeményezés célja a kezdetektől az volt, hogy megismertesse a magyar fürdőket és fürdőkultúrát a hazai és a nemzetközi nagyközönséggel. Több fürdő kedvezményes belépővel és hosszított nyitva tartással fogadta a fürdőzni és bulizni vágyókat. Akár hajnal kettőig is gyönyörködhettek a látogatók a csillagos égben a termálmedencében üldögélve.

A hazai fürdők kipróbálására, megismerésére remek alkalmat jelent a július 30-i, szombat esti Strandok Éjszakája - erről Balogh Zoltán a Magyar Fürdőszövetség főtitkára nyilatkozott az Észak-Magyarországnak.

- A fürdőszövetség, annak idején egy meteorraj átvonulásához kötötte a strandok éjszakáját, innen ered az időzítés. Az utolsó békeévad 2019-ben volt, ahhoz képest a forgalom még nem tért vissza a normál kerékvágásba. A külföldi turisták száma az észak-magyarországi régiót tekintve lényegesen kisebb mint korábban, a keleti országrészben főleg az orosz-ukrán háború miatt – mutatott rá Balogh Zoltán, aki azt is elmondta, hogy a bizonytalan a külföldi turizmus helyzete - a reptéri sztrájkok, a járványhelyzet miatt -, így inkább a belföldi úti célokat választják a magyarok. De ezek még mindig nem pótolják a külföldi turistaforgalom bevételeit.

- A strandok éjszakáján az a tapasztalat, hogy sokkal nagyobb a forgalom, mivel olyanok is meglátogatják a fürdőhelyeket, akik nem szokták – húzta alá a Magyar Fürdőszövetség főtitkára, aki arra is kitért, hogy tudják az emberek: ilyenkor különleges programokkal készülnek a fürdőhelyek, ezért is örvend nagy népszerűségnek az országos program.