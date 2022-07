A zenekari tagok többsége úgy döntött, hogy belép a Magyar Honvédség kötelékébe - annak is az önkéntes területvédelmi tartalékos rendszerébe-, így csatlakoztak a Magyar Honvédség 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred 10. Majthényi Károly Területvédelmi Zászlóaljhoz.

Az ünnepélyes szerződéskötéssel és aláírással július 13-án egy egyre bővülő közösség tagjai lettek. - Célunk szolgálni és minél többeket segíteni, hiszen a bányászzenekarnak is több mint 110 éves fennállása óta ez volt a küldetése – hangsúlyozta Gecse Attila, a bányászzenekar elnöke. - Örömteli számunkra, hogy ez katonai keretek között is kibontakozhat, hiszen bárhol lépünk majd fel, azt gondolom, hogy az emberek javát fogjuk szolgálni.

- Lehet, hogy bátor tettnek tűnik, de ez mindannyiunk számára egy szép küldetés – mondta annak kapcsán Gecse Attila, hogy a határaink mentén éppen háború dúl, így ebben a helyzetben nagy bátorságra is vall ez a döntés. - A hazát sokféleképpen lehet szolgálni, hogy mi ezt a zenén keresztül tudjuk majd megtenni, ez számunkra nagyon sokat jelent – tette hozzá.

Mint mondta, az összetartozás, a hazaszeretet, a tisztesség és a becsület ebben a helyzetben is nagyon fontos értékek számukra. Az elnök a zenei és most már katonai szerepvállalása mellett több mint 30 éve - mint református lelkész -, kórházlelkészként is szolgál.

A közép- és felsőfokú zenei végzettséggel rendelkező önkéntes területvédelmi tartalékosok – a szerződés aláírása után – elsőként augusztus 19-én, a nagybarcai túlélő honvédelmi tábor záróünnepségén lepnek majd fel.