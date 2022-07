Az etnográfus születése 90. és halála 50. évfordulójának emlékére tudományos konferenciát szervezett 2022. június 29-én, Miskolcon, az MTA MAB Székházában, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Honismereti Egyesület, a Herman Ottó Múzeum és a MAB Néprajzi és Kulturális Antropológiai Munkabizottsága. A konferencia előtt a résztvevők megkoszorúzták a néprajzkutató sírját a Mindszenti temetőben.

Sokoldalú lokálpatrióta

- Dr. Bodgál Ferenc, a Herman Ottó Múzeum sokoldalú munkatársa volt 1955 őszétől egészen haláláig, 1972-ig. Büszke volt miskolci származására, nagy lokálpatrióta volt. Elsősorban a kovács mesterség és a vasipar emlékeit gyűjtötte, de foglalkozott a tánccal, a mesékkel és a táplálkozással is – mondta dr. Bodnár Mónika, néprajzos muzeológus, a Herman Ottó Múzeum Néprajzi Tárának vezetője, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Honismereti Egyesület titkára. - Hívták budapesti múzeumokba is dolgozni, de ő a borsodi megyeszékhelyen akart maradni. Megszervezte a megyei honismeretet és az Istvánffy Gyula Honismereti Gyűjtőpályázatot az ötvenes években, amelyet az országban egyedülálló módon azóta is rendszeresen meghirdetünk.

A mai programunk a Mindszenti temetőben kezdődött. Barsi Csaba kollégánk egy új fejfát faragott az ünnepelt sírjára, amely a régi mintájára készült. Felállítottuk, majd megkoszorúztuk a sírt. Ezt követően a szakmai konferencián a Herman Ottó Múzeum munkatársain kívül, meghívott vendégek is előadtak. Többek között eljött Lázár Katalin, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézetének nyugalmazott munkatársa, aki az etnográfus náluk található gyermekjáték gyűjtéseiről beszélt. Egri gyakornoki időszakát pedig Császi Irén, a Dobó István Vármúzeum munkatársa idézte fel.