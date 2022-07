Túrakenuval érkeztek az alapítvány kutyás piknikjére Tahitótfaluba Dombai Mihály látássérült sportoló, Körte nevű vakvezető kutyájával és barátaival, hogy adakozásra ösztönözzék a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola szimpatizánsait. Egészen az Óbudai-szigetig eveztek.

– Ezzel a látványos és jó hangulatú akcióval próbáljuk meg felhívni a figyelmet a vakvezető kutyák fontosságára. Ez egy nagyon lényeges és jó ügy – mondta az ötletgazda. – Kenu maratonista versenysportoló vagyok, társammal Kövesdi István Oszkárral tavaly megnyertük a magyar bajnokságot. Látássérültként az ép mezőnyben én vagyok az egyedüli versenyző és emellett sárkányhajózom is. Számomra a legegyszerűbb, hogy az evezésen keresztül fejezzem ki a hálámat az iskola felé. Továbbá, hogy buzdítsak mindenkit arra: támogassák pénzadományukkal a vakvezető kutyák képzését a Baráthegyi Alapítvány számlaszámán keresztül. Arra a napra szerveztük a gyűjtést, amikor tudtuk, hogy sokan összegyűlnek a pikniken. A kenuban magunkkal vittük kisfiával dr. Bánsági Tamást, Körte állatorvosát, aki megkapta az alapítvány gyógyítója címet.

A kutyus imádja a vizet

Körtével a világjárvány kitörése előtt ismerkedett meg a gazdája. Az összezártság meggyorsította, hogy hamar összeszokjanak.

– A kutyámmal 2019. december 1-jén költöztünk össze és azóta is tart a szerelem. Imádom, egyszerűen mindenem, az életem, a világ legjobb kutyája. Ez biztos! Velem szokott utazni a túrakenuval is. Nagyon kedveli a vizet, ami már az első néhány találkozásunk után kiderült. Most is nyugodtan ült a lábamnál a hajó elejében, amiben állva is jól egyensúlyozik. Menet közben itatgattam és folyamatosan locsolgattam őt, hogy ne legyen melege. Körte egyébként mindig jól érzi magát, amikor együtt lehetünk, ezért az időnk többségét közösen töltjük. Bár az edzésekre nem viszem magammal, de a versenyeimen rendszeresen drukkolnak nekem a partról a feleségemmel – osztotta meg a gazdi.