Virágpalánta-vásárlás után – ahogy léptünk volna ki az üzlet ajtaján – egy cserepes virágokkal teli polcra lettünk figyelmesek. „Ingyen elvihető növények”, állt a táblán. Megnézegettük őket, némelyik levélhiányos volt, csálé, vagy elszáradt virágokkal teli, de úgy tűnt, kis gondozással, nevelgetéssel megszépülhetnek. Elhoztunk vagy három cseréppel. Hogy helyrejönnek-e, még nem tudjuk – mi megtettünk mindent –, de ahogy elmeséltük ismerőseinknek a történteket, majd’ mindenkinek volt valami hasonló sztorija. Viki például egy nagyáruházban vett leértékelt, csúnyácska növényt, a lánya beszélte rá. Ma már gyönyörű. Van, aki egy pékségben, és van, aki egy cukrászdában szokott rendszeresen fél áron vásárolni a még tökéletes minőségű, de már másnapos vagy harmadnapos termékből.

– Több okból is jók ezek az akciók – jegyezte meg Józsi. – Egyrészt egyfajta szolidaritás, hogy az is hozzájut, aki nem engedhetné meg magának, hogy megvásárolja ezeket, másrészt a környezetet is védjük vele, hiszen hasznosítunk olyan valamit, amibe energiát, pénzt fektettek, de valójában kidobásra ítéltettek, mert nem fogyott el időben. Szerintem itt kezdődik a környezetvédelem: egy termék életciklusának megnyújtásával.

Van, ahol általános

Mindemellett manapság a nagy áremelések idején egyáltalán nem mindegy, hogy mennyit költünk élelmiszerre és egyéb termékekre.

Laci a heti nagybevásárlások alkalmából ki nem hagyná, hogy a nagyáruházak leértékelt árujú készletét végig ne nézze, és ne vásároljon onnan is. Mint említi, több áruházban is van ilyen polc, hol nagyobb, hol kisebb méretű.

– A magyar vevő sokszor bizonytalan ezekkel a termékekkel szemben – jegyzi meg, de mint mondja, más országokban, például Angliában általános, hogy leértékelik a szavatossági időhöz közelítő termékeket. Sőt van, ahol ingyen adják.

– A leértékelt áruk között sokszor igazi különlegességekhez is hozzá lehet jutni. Sokféle, egyébként drága sajt, joghurt kapható fél áron, amit egyébként nem biztos, hogy megvennék. Arra viszont volt példa, hogy beleszeretett a család egy termékbe, amikor leértékelten vettük meg, utána pedig már megvettük teljes áron is. Vagyis a kereskedő akár még így, „közvetve” is jól járhat.

Laci is úgy gondolja, a vevőn és a kereskedőn túl (ha kidobná az árut, semmit nem keresne rajta) a környezetvédelem is nyer az ügyön, hiszen ezek a termékek nem kerülnek szemétbe. Szerinte az egészségünkben sem teszünk kárt, ha néhány napon belül elfogyasztjuk a leértékelt terméket, a lejárt szavatosságúakat ugyanis már nem adhatja el az üzlet. Volt rá példa, hogy a pénztáros szabadkozott, hogy a kosarában lévő árut már nem adhatja ki.

Sorban állnak érte

Kereskedőket is kérdeztünk, hogy mit tesznek a feleslegessé vált árujukkal. Irén zöldség-gyümölcs üzletében sokszor előfordul, hogy megmarad az áru, ilyenkor megpróbálja leértékelve eladni. A kicsit fonnyadtabb uborkát, kevésbé szép krumplit olcsóbban még megveszik, de tény, hogy ami már senkinek nem kell, megy a szemétbe, de kisállat-tulajdonosok is kaphatnak belőle.

– Arra is van példa, hogy valamiből túl sok marad, ilyenkor például napokig lecsót vagy padlizsánt eszik a tág család, és olyan is volt, amikor a gyerekem kora tavasszal marékszámra ette az epret, mert jóval kevesebbet sikerült belőle eladni, mint előzetesen számítottuk.

Az egyik miskolci cukrászda fél áron 200 forintos egységáron kínálja a másnapos és harmadnapos sütiket és tortaszeleteket, mindig sorban állnak értük az édesszájúak.

A Hazai Pékség tulajdonosától is érdeklődtünk. Veress Károlytól megtudtuk, általános szokás a pékségeknél, hogy leértékelik az előző napi termékeket.

Palánta-cserebere

– Másnap 30, harmadnap 50 százalékért áruljuk a kenyeret és a péksüteményeket, a következő napon állateledel lesz a maradékból – mondja lapunknak. Mint megjegyzi, nehéz kiszámítani, hogy egy nap mennyi fogy el, ezért döntöttek úgy, hogy akciózzák a maradékot.

– Van vevő, aki csak ezeket viszi, egy kenyér például több napig jó megfelelő tárolás mellett – hangsúlyozza.

Visszatérve kicsit a növényekre: akciósan, ingyenesen nem csak az üzletekben lehet hozzájutni. F. Nagy Zsuzsannától tudjuk, már évek óta működteti a Zöld Kapcsolat Egyesület az Öko Kertész Klubját, most, jövő keddre is megszervezik mag- és palántabörzéjüket, cserebere-­akciójukat (Miskolc, Kossuth utca 13., 16.30).

– Paradicsompalánta cserél tulajdonost például tökpalántával, de akár almát, dísznövényt, szappant is adhatunk a magért, palántáért cserébe – mondja a civil egyesület elnöke. – Egyre több embert érdekel a program, egyre terjed ez a fajta odafigyelés, takarékosság.

F. Nagy Zsuzsanna szerint a palántás és a hasonló akciókkal a faji sokszínűséget támogatjuk, és a klímavédelemért is rengeteget teszünk.

Ételmentők a neten

Egyre népszerűbb a Munch.hu Ételmentők nyilvános csoport a Facebookon: most már miskolci és környékbeli éttermek és pékségek is csatlakoztak hozzá. Lényege, hogy ha letöltjük az appot a telefonunkra, akkor este akár fél áron is hozzájuthatunk bizonyos pékárukhoz, süteményekhez, sőt akár meleg ételekhez is.

– A kedvenc éttermemben rendszeresen marad például leves vagy valamilyen kész­étel. Ha látom az appon, hogy van abból, amit szeretek, elmegyek, és ott helyben meg is eszem – árulja el Anna. Mint mondja, vannak éttermek, ahonnan rendelhetünk is fél áron, de a legtöbb helyre el kell érte menni személyesen. Ő maga Budapesten egyetemista, ott például már kiterjedtebb a hálózat, de bízik benne, hogy Miskolcon is egyre többen csatlakoznak majd a kezdeményezéshez. Mind a szolgáltatók, és mind a fogyasztók.

(A borítóképen: Reméljük, ilyen gyönyörű lesz a „mentett” virágunk | Fotó: shutterstock)