„Két hetet szántak rá az életükből júniusban a Miskolci Nemzeti Színházhoz szerződött színészek, hogy Budapestről a borsodi megyeszékhelyre gyalogoljanak. A fiatal művészek később, a társulat idősebb tagjaival közösen hozták létre a Mi és Miskolc, avagy 272 307 lépés a város felé című előadást.”

2012-ben ezek a mondatok vezették be a Szőcs Artur rendezővel az utazásról és az ennek nyomán akkor születőben lévő előadásról készült interjút az Észak-Magyarországban.

Tíz év után újra ez a témája a beszélgetésünknek.

Gyorsan született vagy kiérlelt ötlet volt, hogy átgyalogolják a fél országot Miskolcig?

Akkoriban voltam végzős a rendező szakon. Előtte sokfelé jártunk az egyetemmel – Berlinbe, Párizsba. Mindenhová repülővel utaztunk. Másfél óra oda, aztán vissza – soha nem éreztem, hogy megérkeztem volna valahová. Úgy alakult addig az életem, hogy Miskolcon még nem jártam. Ide szerződve nagyon sok színészt akartunk magunkkal hozni. Fiatalokat, középkorosztálybelieket. Nem ismertem őket. Úgy éreztem mindezek alapján: az lesz a legjobb, ha nyár elején elindulunk egy közös gyalogtúrára, a kéktúra útvonalán. Együtt leszünk két hétig. Közelebb kerülünk egymáshoz. És talán, életemben először, valahová végre megérkezem. És ez így is lett – nagyon is azt éreztem, hogy megérkeztem.

Mennyire volt hasznos színházcsinálóként ez az út?

Mivel Észak-Magyarországról sem rendelkeztem személyes tapasztalatokkal, az itteni emberekről is szerettem volna többet tudni. Például, ha színházba járnának, mégis mit szeretnének látni. Útközben folyamatosan adtam a feladatokat a színészeknek. Megvolt mindenkinek a maga kis notesze a kérdéseivel. És ha megérkeztünk valahová, a helyieket faggattuk. A legkülönbözőbb válaszok születtek. Hatalmas élmény volt, amikor egy olyan pici falusi kocsmában, ahol tényleg nem lehetett tudni, hogy a cserépkályha támasztja az embert, vagy fordítva, elhangzott: mit nézne a színházban. Az illető, aki alig tudott a lábán állni, rávágta: Molière, A fösvény. Azt feltételeztem, sokkal többen fogják azt mondani, hogy operettre vágynak. De nem. Nagyjából fele-fele volt az arány.

A terv része volt, hogy a közös utazásból előadás szülessen. Ez volt a Mi és Miskolc, ami különös szerkezetével és hangulatával sokat megelőlegezett a Miskolcon akkor bekövetkezett színházi korszakváltásról.

Volt velünk filmrendező, Cserhalmi Sára a kamerájával. Deres Péter dramaturgként azért volt felelős, hogy az összegyűjtött anyagból, a személyes élményekből, történetekből olyan jelenetsort írjon, amit majd elő lehet adni. Az eredeti példány 270 oldalas lett, 70-80 oldalasra húztuk. Az akkori művészeti tanáccsal az volt a megállapodásunk, hogy az előadásra szánt költségkeretet megkapjuk az útra. Ez elment a szállásokra, a közös főzésre. Cserébe díszlet és jelmez nélkül játszottunk. A nagy operafóliára vetítettük, amit útközben fölvettünk.

Könnyű volt rávennie a színészeket, hogy kövessék ezen az úton?

Előbb megkapták a szerződésajánlatot. Arra igent mondtak. Utána álltam elő ezzel. Nem mondom, hogy nem furcsállották páran. De miután megérkeztünk az első faluba, és felvázoltam, hogy mi is ez valójában, hogy ebből előadás születik, és hogy ez csapatépítés, onnan már nagyon jöttek. Volt benne szenvedés is. Egyikünk sem számított gyakorlott túrázónak. Amikor negyven kilométert mentünk egyetlen napon, akkor tényleg azt éreztem, mekkora hülye vagyok, hogy ezt kitaláltam. Emlékszem, egy faluban leültünk egy kisboltnál. Volt ott egy üres busz, buszsofőrrel. Esküszöm, komolyan gondolkodtam rajta, fizetek neki, csak vigyen el minket Miskolcig, mert már nem bírom. Nem adtuk fel, végigjöttünk. Az utolsó napon beértünk Tapolcára. Leültünk a fürdőnél, hogy megigyunk egy sört. Akkor mondta a túravezetőnk: jól van, de innen a színház még kilenc kilométer. „Jézusom.” Mentünk tovább: és nagyon-nagyon jólesett, hogy vártak itt bennünket.

Birtokba vették a színházat.

Jelképes birtokbavétel volt. A vasfüggöny leeresztve. Felemeltük. A túloldalon ott állt a társulat és az akkori polgármester, Kriza Ákos.

A társai a művészeti tanácsból – Kiss Csaba, Béres Attila, Keszég László, Rusznyák Gábor, Szabó Máté, Rácz Attila – nem akarták megtenni ugyanezt az utat? Vagy ez eleve nem is volt opció?

Valamit kitaláltam, amiből majd előadás születik. A Mi és Miskolcot én rendeztem, azokkal közösen készült, akikkel együtt jöttünk. A többieknek nem volt dolguk ezzel. De telefonon sokszor felajánlottam, hogy akinek van kedve, útközben csatlakozzon, vacsorázzon velünk, maradjon ott egy éjszakára. Máhr Ági például sokszor eljött elénk, ismerkedett velünk. A társulat régi tagjai közül néhányan szerepet kaptak a születő előadásban. De tisztában voltam vele, hogy ez annyira extrém helyzet azokkal szemben, akiknek ismeretlenek vagyunk, akik nem tartottak velünk az úton, hogy az olvasópróbán fel is ajánlottam az itteni kollégáknak: nem muszáj részt venniük ebben. Voltak, akik kiszálltak az előadásból. Nem volt harag.

Máhr Ági, Seres Ildikó, Szegedi Dezső maradt.

Igen.

Az ötlet nemcsak praktikus, de romantikus is: tartani valahová, megérkezni, együtt csinálni valamit. Befolyásolta-e az utazást, az ismerkedést, hogy a rendező számára szimbolikus jelentése is van ennek? Nem tette-e „beárazhatóvá”: Szőcs Artur az, akinek fontos, hogy sok időt töltsön együtt a színészekkel, és kész vállalni az ezzel járó fizikai terheket is, csak hogy a végén meglegyen az előadás, amellyel a társulat beköszön egy egész városnak. „Ezek vagyunk, azért jöttünk, hogy itt legyünk.”

Ez mind benne volt. Én ebben egy kicsit benne is ragadtam. Szerintem máig én töltöm ötünk közül a legtöbb időt a társulattal. Nincs ebből semmi probléma. Hanem azt nagyon bánom, hogy nem volt lehetőségünk beváltani az akkori, talán könnyelműen tett ígéretünket. Sokszor úgy búcsúztunk el az emberektől, akik remélték, hogy ezt az előadást elhozzuk nekik is, hogy rendben. Aztán egyszerűen nem volt se idő, se kapacitás, hogy ezt megtegyük. Egy kicsi üresség maradt bennem, amiért ezt nem tudtuk megoldani.

Akikkel együtt jöttek, és akikkel közösen készítették az előadást, élnek. Nem lehetséges újra előadni a Mi és Miskolcot? Hihető lenne-e még?

Érdekes kísérlet lenne. De már többen elszerződtek innen. Tulajdonképpen lehet, hogy ötletet adott ezzel: amikor jövőre kétszáz éves lesz a miskolci színház, összehozhatnánk ezt. Mert biztos vagyok benne, hogy az erős nyomot hagyott bennünk, néhány próbával újra meg tudnánk csinálni. Felülhetnénk a buszra, és minden díszlet nélkül eljátszhatnánk nekik. Hátha ezen az évfordulón ez megtörténhet. Ha ezzel nem is, de szívesen elmennék oda megint, más előadásokkal.

Túlzó elvárás volt, hogy készíthettek volna a megérkezésük utánról is előadást: milyen az, itt lenniük, milyenek a helyiek, megvan-e a kölcsönös elfogadás?

Nem túlzó elvárás. De ehhez kellett volna az is, hogy Deres Péter ide szerződjön. Ő rettentően alkalmas jó darabot írni. Ha együtt vagyunk ebben a városban, akkor el tudom képzelni, hogy ez megszületett volna. Ha viszont csak egy szálat is kihúzunk ebből a szövedékből, már nem működik ugyanúgy.

Eleven a kapcsolat az egykori darabbeli alkotótársaival?

Nem. Egyébként az egykor együtt útnak indult színészek közül Rusznák Andris barátom vagy Simon Zoli sokszor elmondja: ha egyszer itt vége lenne, és már nem csinálhatnánk itt színházat – kívánom, sokára legyen ez így –, hajlandóak lennének visszafelé is megtenni ezt az utat, együtt. Érdekes lehetne.

Terveznek-e valamit az évfordulón?

Szeretnék írni mindenkinek, hogy valahol, egy réten, bárhol, jöjjünk össze és beszéljünk, kivel mi történt azóta, hol van, hogyan érzi magát. Szerintem mindenki eljönne. Nincs fél éve, hogy az egyik színész a rádióban még mindig erről az utazásról beszélt mint nagy élményéről.

Találkozás a Miskolci Nemzeti Színház színpadán 2012 júniusában. Háttal az érkezők, szemben akik már várták őket | Fotó: Bujdos Tibor

Igen erős benyomások

„A fárasztó, mintegy 160 kilométeres út során folyamatosan anyagot gyűjtöttünk a készülő előadáshoz. Megismertünk helyi legendákat, anekdotákat; megtudtuk, hogy mire büszkék vendéglátóink; mit látnának szívesen színházban; mi a véleményük a túránkról. A gyaloglás során vallomásos monológokat írtunk utunk stációiról, céljáról; a fizikai fájdalomról; szakmai elvárásainkról, örömeinkről, csalódásainkról; arról, hogy mit változtatnánk az életünkben. Az előadás ezeket a tapasztalatokat próbálja egyesíteni és rendhagyó színházi formába önteni. Az egymást követő epizódokat az elmesélt történetek, a megélt szituációk és a színészek gondolatai építik fel. A darab legfőbb kérdése, hogy mások történetein keresztül képesek vagyunk-e jobban megérteni saját élethelyzetünket.

Úgy gondoljuk az előadás gesztusértékű lehet a miskolci közönség felé: igyekeztünk valóban ráérezni ennek az országrésznek a hétköznapi problémáira, és az itt élők életéről közvetlen élmények alapján kívánunk beszélni. Természetesen két hét kevés arra, hogy teljes kép alakuljon ki bennünk ezekről a falvakról, tájakról, emberekről. Ugyanakkor igen erős benyomásokat szereztünk róluk, és kötelességünknek érezzük, hogy a magunk eszközeivel – egy új magyar színdarabon keresztül – valamit visszaadjunk abból, amit e rövid idő alatt kaptunk tőlük.”

Szőcs Artur rendező, 2012. mnsz

„A viselkedés minden sablonját ledobtuk magunkról”

2006-ban színészként jártam Indiában, egy hónapig forgattuk Török Ferenc Overnight című filmjét. Utána ottmaradtam, három hétig – meghatározó élmény volt: az emberek, a gondolkodásuk, a tempójuk. Rám az a jellemző, hogy nagyon gyorsan élek, és ha elfáradok, mindig azt érzem, ott van valahol India, és nekem oda kell mennem. És most kiderült, ez az élmény Magyarországon is átélhető. Elég annyi hozzá, hogy ha Miskolcra készülök, ne az autópályán menjek 140-nel, hanem gyalog, a hegyeken keresztül. Biztosan a fizikai fáradtságtól is volt, hogy mindenki kiürült, a viselkedés minden sablonját ledobtuk magunkról, és ahogyan ez az egész lezajlott bennünk, ahogyan végül megérkeztünk, az csodálatos, eddig nem tapasztalt érzés volt. Még soha, sehová nem érkeztem meg így, hogy valóban azt is éreztem volna: megérkeztem.

Szőcs Artur, 2012. Az Észak-Magyarország interjúja