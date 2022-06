Miskolczi István r. alezredes a Miskolci Rendőrkapitányság vezetője a napokban levelet kapott egy 10 éves kisfiútól. A levél írója többek között elmesélte, hogy minden álma az, hogy rendőr lehessen, továbbá harmincnégy kérdésre várta a választ, például arra, hogy a rendőrök szoktak a félni? Krisztofer 2022. június 22-én megkapta a válaszokat, amikor a miskolci rendőrkapitány vendégül látta őt – számolt be a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság honlapján.

A Miskolci Rendőrkapitányságon folytatott beszélgetést, és bemutatót követően Krisztofer a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Kiképző Központjában ismerkedett a lövészettel, illetve a rendőrkutyákat is meglátogatta. Ehhez kapcsolódóan kérdésként merült fel az is, hogy „a négylábú rendőrök is kaphatnak-e kitüntetést?” Igen, elismerést szoktak kapni, akár egy díszes nyakörv vagy kutyaeledel formájában.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság honlapja a címben feltett kérdésre a következő választ írta: Nem.