Ezentúl Jámborné Budai Mónika egyik alkotása is látható Amerikában, a kaliforniai World Famous Crochet Museum gyűjteményében. Egy horgolt Szabadság-szoborról van szó.

Közös családi utazás

– Az amerikai utat a lányomtól és a vejemtől kaptuk a férjemmel a 30. házassági évfordulónkra ajándékba, így egy közös családi utazáson vehettünk részt – kezdi történetüket Mónika. – A lányom nagyon szeret utazni, így részletesen megtervezte az utat, a World Famous Crochet Museum látogatását külön meglepetésként szervezte nekem. Előzetesen csak annyit tudtam, hogy horgolnom kell valamit, ami Amerikához köthető, így én New York és Amerika jelképét, a Szabadság-szobrot horgoltam meg.

Jámborné Budai Mónikát néhány éve már bemutatta az Észak-Magyarország, amikor úgy döntött, hogy megsüti a Váncza-süteményeskönyv minden egyes receptjét. Akkor teljesítette is a fogadalmát, neve ­gasztrobloggerként is ismertté vált. Most pedig új hobbit talált magának.

– A Bibimoni Receptjei blogom még mindig aktív, továbbra is rendszeresen megosztom az újabb és újabb receptjeimet. A horgolás sem teljesen új szerelem. Még az általános iskolában tanultam, így az alapokat már jól ismertem. Egy kedves barátnőmnek született kislánya, és meglepetésként horgoltam neki egy zsiráfot. Nagyon nagy sikere volt, és én is nagyon élveztem újra felfedezni az alkotás örömét. Egyre többen érdeklődtek a baráti körben, hogy nekik is tudnék-e valami egyedit készíteni, így próbaként belevágtam. Új hobbimat először a receptes oldalamon osztottam meg, de ma már ez is a vállalkozásom része – mondta lapunknak Mónika, aki egyébként gyógy­pedagógusként dolgozik.

Helyi művész ötlete

Megtudtuk tehát: a lánya intézte, hogy eljussanak a kaliforniai múzeumba is.

– A múzeum egy helyi művész, Shari Elf ötlete volt, aki 2006-ban nyitotta meg a sivatag peremén. Érdekessége, hogy a múzeum mindig nyitva van, és a fenntartása a látogatók adományaiból valósul meg, így ma már a világ minden tájáról hagynak ott figurákat a nagymamák, anyukák és horgolók. A múzeumban igazi antik darabok is megtalálhatóak, így a látogatás igazi élmény a horgolás szerelmeseinek.

Egyedi figurák

Jámborné Budai Mónika az általa készített Szabadság-szobrot adományozta a múzeumnak, mint mondta, a szobor így hosszú repülés után érkezett meg új otthonába, és őt nagyon jó érzéssel tölti el, hogy ő maga is hozzájárulhatott a múzeum további életéhez. A figurát egy megvásárolt minta alapján készítette, és igyekezett valami egyedit is belecsempészni. Egyébként is próbál egyedi figurákat készíteni, mindenből csak egyet-egyet.

– Amerikában közel két hetet töltöttünk el, körbejártuk Kaliforniát, ami önmagában nagy élmény volt a változatos táj és a szebbnél szebb helyek miatt. Meglátogattuk végül New Yorkban az igazi Szabadság-szobrot is.

(A borítóképen: Jámborné Budai Mónika és a Szabadság-szobor | Fotó: olvasónktól)