Elsőre megállapítható, hogy ügyes terepjáró. Az érvényben lévő emisszós előírások miatt csupán két üléssel, haszonjárműként lehet hozzájutni a Jimnyhez. Ez persze egyáltalán nem változtat azon a tényen, hogy a modell hasznos haszongépjármű.

Az emberek körében a népszerűsége is töretlen. A Suzuki viszont emiatt kicsit kellemetlen helyzetbe került, hiszen jelen pillanatban nem tud belőle eleget gyártani. A kontinensre megérkezett darabszám szinte azonnal elfogyott, az érdeklődés azonban nem csökkent még a kategória váltás után sem.

Nem személyautó

Az uniós flottafogyasztási előírások értelmében jelentős büntetést kellett volna fizetnie a márkának, ha személyautóként forgalmazza tovább az 1,5 literes szívómotorral felszerelt terepjárót. Ez elől azzal menekült meg, hogy nem személy-, hanem teherautóként küldik Európába a típust, mivel ebben a járműkategóriában – még – nem olyan „pénzbevágó" a magas átlagfogyasztás.

Fotó: Suzuki

A mérnökök már dolgoznak azon, hogy később se kelljen aggódni a Jimny miatt, a hírekben öntöltő hibrid hajtás is megjelent, de valószínűbbnek tűnik az 1,4 literes lágyhibrid turbómotor megjelenése a kínálat bővítésével együtt. Utóbbit szó szerint kell venni, egy bő 30 centivel nyújtott, de még mindig 4 méter alatt maradó változatról láthattunk már kémfotókat; mifelénk marad a 3 ajtós karosszéria, míg a Maruti által gyártott kivitel 5 ajtós felépítményt kap. Ez, mármint az indiai gyártás nem enyhíti majd az ellátási gondokat, a Suzuki úgy számol, hogy a teljes mennyiséget felszívja majd a helyi vevőkör, a világpiac számára továbbra is Japánban gyártják az autót.

Csak előre

Most épp csak annyi történt, hogy nem szerelik be a hátsó üléseket a karosszériába, a jogszabályoknak megfelelően az ülések rögzítési pontjait is elzárják, és egy fémből készített hálóval választják el az utas- és a rakteret. Ja, és a gyári prospektusban ennek megfelelően átretusálták a fényképeket, nem készítettek újakat a haszonjárműről. Mivel a hátsó ülések használhatóságát korábban is erősen korlátozta a megközelítés nehézsége és a helykínálat, a legtöbben amúgy is kétszemélyes autóként használták a Jimnyt, tehát e téren nincs érdemi változás. Azonban hátsó ülés híján már nem lehet pár mozdulattal ággyá alakítani a belsőt, bár személyes tapasztalat alapján nem volt túl kényelmes fekvőhely az így létrejövő „kanapéágy”. A másik érdemi változás, hogy a válaszfalat úgy építették be, hogy az korlátozza az első ülések állíthatóságát, teljesen hátra lehet tolni az üléseket, de a támla ilyenkor már csak meredek szögben állhat. Erre az lehetne a megoldás, hogy a rögzítési ponttól vagy 5 centire előrekanyarodó válaszfalat fordítva, hátrafelé dőlve építenék be, kisebb lesz ugyan a raktér, de a Suzuki is őszintén bevallja: nem gondol arra, hogy bárki is teherautóként fogja használni a Jimnyt.

Fotó: Suzuki

Továbbra is remek buliautó, vicces megjelenéssel, japánosan precízen működő kezelőszervekkel, de érezhetően terepjárós hangolással: elöl-hátul merev tengelyeket használnak, ami érezhető a rugózási komforton, a hangszigetelés se hozza a márka szabadidő-autóiban tapasztalható szintet. Cserében terepen is egészen jól boldogul a kicsi és könnyű autó, a szívómotor jóvoltából a nyomaték is finoman adagolható, ha arra van szükség.

Vette az akadályokat

A Jimny Van hazai próbája során Herceghalom–Etyek viszonylatban közlekedtünk földutakon, a pár nappal korábbi esőknek köszönhetően nem volt hiány a sárból sem. Felvezetőautóként egy Vitara ment előttünk, amely egészen jól bírta a kiképzést, de a nagy pocsolyákat a szántóföldön kerülte, és az aljáról lelógó növények jelezték, hogy a hasmagassága sem ideális az ilyen igénybevételhez. Ehhez képest a Jimny természetesen veszi az ilyen akadályokat, csak arra kell ügyelni, hogy a tempó miatt nem csak az autó, de annak csupa kemény felülettel körbevett utasterében az emberek is pattognak. Nem csak javallat, de létszükséglet a kapaszkodás….

Fotó: Suzuki

A nagy átalakulás közben egyszerűsítették a kínálatot, nincs már érintőképernyős fejegységgel, mágneses talpú munkalámpával felvértezett GLX-változat, nem lehet 4 fokozatú automatikus váltót rendelni az 5 fokozatú, kézi kapcsolású alternatívájaként. Van viszont eCall segélyhívó, amely a tetőre helyezett gombbal manuálisan aktiválható. A piac és az árfolyamok változása tehet arról, hogy a haszonjármű nettó vételára van azon a szinten, ahol a személyautó bruttó ára mozgott még pár hónappal ezelőtt.

Fotó: Suzuki

Akár platóval is

A Suzuki a 2019 elején megtartott Tokyo Auto Salon kiállításra készítette el egyedi, Jimny Pick Up Style nevű tanulmányát, meglehetősen apró platóval, famintás tapétával az oldalfalon. Új-Zélandon a Suzuki helyi forgalmazója egy helyi karosszériagyártóval készítteti a Jimny Ute nevű platóst, amelynél közvetlenül az oldalajtó mögött vágják el a kasztnit, és egészen a tető fölé nyúlik a plató, hogy hosszabb tárgyakat is lehessen szállítani. Nagy-Britanniában a K.A.P. nevű karosszériaépítő is bemutatta a saját Jimny pick-upját, azonban annyira nincsenek autók a használtpiacon, hogy gyakorlatilag nem készít egyet sem, helyette inkább az előző generáció átalakítását folytatja.

Fotó: Suzuki

Suzuki Jimny Van

Összlökettérfogat: 1462 cm3

Hengerek/szelepek: S4/16

Max. teljesítmény: 75 kW (102 LE) 6000/perc

Max. forgatónyomaték: 130 Nm 4000/perc

Hossz./szél./mag.: 3645/1645/1720 mm

Tengelytáv: 2250 mm

Nyomtáv elöl/hátul: 1395/1405 mm

Fordulókör: 9,8 m

Saját tömeg/teherbírás: 1090/345 kg

Csomagtér: 863 l

Üzemanyagtank: 40 l

Gyorsulás 0-100 km/h: n.a.

Max. sebesség: 145 km/h

Átlagfogyasztás (WLTP): 7,7 l/100 km

CO2-kibocsátás (WLTP): 173-174 g/km

Kedvezményes ár (2021.06.): nettó 5 511 811 Ft (bruttó 7 000 000 Ft)

(Forrás: automotor.hu)