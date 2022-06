A Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége éves közgyűlésén kitüntette az István Nádor Borlovagrendet Budafokon, a Záborszky Pincében. A „Magyar Borért” elnevezésű díjat a szövetség 1994-ben alapította. Évente egyszer adományozzák olyan szervezetnek, intézménynek vagy kivételesen személynek, aki a legtöbbet tette a magyar borért, szőlő- és bortermelésért, borkultúráért. A díj odaítéléséről a borrendek javaslatai alapján a szövetség elnöksége dönt.

Borrendként az elsők

– Borlovagrendünk a díj átvételével történelmet írt, hiszen a 28 év alatt az első bor- rend, amely kiérdemelte a kitün­tetést, ráadásul egy­öntetű döntéssel. Eddig inkább éttermek, fesztiválok, borászatok, képzőhelyek, múzeumok és kutatóintézetek kapták meg – mondta Czupper András, az István Nádor Borlovagrend nagymestere. – Nem adják ki minden évben a Pro Vino Hungaricót. 2018 óta senkinek nem adományozták oda. A pandémia a borászatot is visszavetette, több pincészet kénytelen volt bezárni a karanténidőszakra. Úgyhogy meglepetésként ért bennünket, hogy idén odaítélték nekünk a kitüntetést.

Jótékonyság, hagyomány

A díjazást a borrend kiemelkedő szakmai tevékenysége mellett aktivitásának és karitatív akcióinak köszönheti.

– Megalakulásunk óta a borrendek között a legaktívabbak sorában vagyunk. Amikor kitört az orosz–ukrán háború, azonnal küldtünk Ukrajnába tartósélelmiszer-szállítmányt a miskolci ortodox közösség segítségével. A beteg gyerekeket is rendszeresen támogatjuk. Dr. Révész János, a megyei kórház főigazgatója meghívta a kórház támogatóit, köztük minket is a Népkerti Vigadóba. Érdemeink között említhető, hogy ápoljuk a rég elfelejtett népi hagyományokat. Pénteken például szőlővirág-szentelésre mentünk Császtára. 25 éve minden évben részt veszünk János-napi boráldásokon is – sorolta a nagymester.

A helyi borokat éltetik

A borlovagrend szakmai tevékenysége rendkívül szerteágazó.

– Borversenyeken szoktunk minősíteni, és sommelier-tanfolyamot szervezünk. A polgári foglalkozású beiratkozók a borfajták mellett megtanulhatják nálunk, hogy mit mivel szabad fogyasztani. Továbbá milyen sorrendben, pohárban és hőfokon kell felszolgálni a borokat. Támogatjuk az avasi borkultúrát és a bükki borászokat. Baráti kapcsolatot ápolunk a Miskolczi Pincék Asztaltársaságával és az Avasi Borút Egyesülettel. A jól ismert kék talárunk mellé csináltattunk egy nyári piros csíkos ruhát. Az idei Avasi Borangoláson már ebben látogattunk meg pincészeteket. Nemrégen pedig Dél-Afrikából jöttünk haza, ahol Gál Tibor tiszteletére avattunk emléktáblát. Felvidéken a királyhelmeci borrenddel tartjuk a kapcsolatot, Délvidéken, Kelebiában Paskó Csaba atyával. Büszkék vagyunk rá, hogy Lengyelországban öt legátusunk van, akik külföldre is elviszik Miskolc jó hírét – foglalta össze Czupper András.

(A borítóképen: Czupper András a díjjal | Fotó: DA)