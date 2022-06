Az előttünk álló vasárnapon és hétfőn az egyház születésnapját ünnepeljük, ami a Teremtő Szentlelkének kiáradásához kötődik. A Szentháromság harmadik isteni személye a Szentlélek, amely napjainkban is munkálkodik. Neki köszönhetjük az egyéni megtéréseket és az egyházi ébredési mozgalmakat is. A római katolikus felekezetnél hagyományosan pünkösdkor szokott lenni a fiatalok bérmálkozási alkalma, amely az egyházban való felnőttkor kezdetét jelenti.

A Lélek ajándéka a béke

– Pünkösd a Szentlélek eljövetelének az ünnepe. Mielőtt Krisztus fölment a mennybe, megígérte a tanítványoknak, hogy elküldi nekik saját maga helyett a Pártfogó, az Igazság Lelkét. Éppen zarándokok tömege árasztotta el Jeruzsálemet, amikor a tanítványok és Mária együtt imádkoztak, és betöltötte őket Isten Lelke – mondta Juhász Ferenc atya, a miskolci Mindszenti templom plébánosa. – Az apostolok ekkor léptek ki először a bezártságukból, hogy hirdessék Krisztus megváltásának örömhírét. A pünkösdi csoda részeként az igehirdetést mindenki a saját nyelvén értette, és a hallgatóság közül háromezren megtértek. Ekkor indult el a keresztény egyház.

Nagyon aktuális manapság a béketeremtés, amit szintén a Szentlélek munkája képes elvégezni.

– A Szentlélek mindig abban munkálkodik, amire a legnagyobb szüksége van az embernek, illetve az emberiségnek. Napjainkban nagyon nehéz időket élünk a mögöttünk lévő pandémiás időszak és a jelenlegi háború miatt. A Szentléleknek hét ajándékot tulajdonítunk, amelyek közül ma a békességre törekvés, azaz a jámborság, a lelkierő és a bölcsesség különösen fontos. Érzékelhető, hogy az emberek a bajban az Örökkévaló felé fordulnak. A mostani helyzet a legtöbbeket önvizsgálatra indít. Nekünk, keresztényeknek az a dolgunk, hogy a békét és az egységet őrizzük a küszöbön belül, ami nemcsak hazánkat, hanem az emberi közösségeinket, kapcsolatainkat is jelenti. Miközben rengeteg zűrzavarkeltő dezinformáció vesz minket körül, az Istentől jövő értelem segíthet kiigazodni ezek között, amit imádságban kérhetünk is – hangsúlyozta az atya.

Megújítja az életet

A 20. században több megújulási mozgalom volt az egyházban a Szentlélek inspirációjára.

– Minden új dolgot a Lélek indít el az emberiségben. Ezt már a teremtésnél is látjuk, amikor Isten Lelke lebegett a vizek fölött. Tehát a Szentlélek indította el az életet, és ő az, aki megújítja, hogyha éppen megreked. Továbbá átterel bennünket egy jobb, illetve fontosabb vágányra. Az Apostolok Cselekedetei című újszövetségi iratban több helyen olvashatjuk, hogy Jézus tanítványai sugallatot kaptak, hogy valahová induljanak el terjeszteni az evangéliumot. Ez is a Szentlélek belső munkája, ahogy az is, hogyha valaki indíttatást érez arra, hogy pap vagy szerzetes legyen. Az ébredési mozgalmak pedig általában valamilyen összeomlás szélén, a legnagyobb üldöztetés és egyházellenesség közepette szoktak megszületni. Ezek közé tartozik többek között az 1960-as években az USA-ból elindult, de világméretűvé duzzadt katolikus karizmatikus megújulás is, amely a Szentlélek ajándékait, karizmáit fontosnak tartja. A mozgalom ma is rendkívül népszerű, mivel a fiatalokat szólítja meg. Pont úgy, ahogy Jézus tette az emmauszi úton a tanítványokkal, akikkel feltámadása után találkozott. A karizmatikus megújulás lehetővé teszi, hogy a hívők a saját életükben is megtapasztaljanak hasonló csodákat – gyógyulás, szabadulás, Lélek ereje, nyelveken szólás –, mint amiket kétezer éve az első pünkösd résztvevői. A mozgalom lelkiségét ápolja a plébániánkhoz tartozó Mindszent Karizma Közösség is, amely csütörtök esténként tartja gitáros, imádságos alkalmait. Pünkösd vigíliáján, június 4-én, szombaton az esti szentmise után Szentlélek-váró zenés áhítatra várja az ünnepre készülődőket – fejtette ki Juhász Ferenc atya.

A nagykorúság szentsége

A Mindszenti templomban a megszokott szentmiséken kívül pünkösdvasárnap délután lesz a bérmálás szertartása is.

– Pünkösdkor a templom pirosba öltözik, amely arra a bibliai jelenetre utal, amikor a Szentlélek lángnyelvek alakjában leereszkedett a tanítványokra. Minden egyházközség törekszik arra, hogy pünkösdkor legyen a bérmálás, hogy a hívő nagykorúság alkalma egybeessen a Szentlélek eljövetelének ünnepével. A római katolikus egyházban a felnőttkor küszöbén szoktuk kiszolgáltatni ezt a szentséget az ifjaknak, amit általában a püspök vagy a helyettese végez. Idén 32 fiatal fog bérmálkozni pünkösdvasárnap 16 órakor a Mindszenti templomban. Ez egy lelkileg is megerősítő és maradandó szentség, amit már előre várnak a fiatalok, a szülők és a bérmaszülők, akik nem azonosak a keresztszülőkkel. A bérmaszülőket a gyermek maga választja, és sok esetben szorosabb lelki kapcsolatot jelent, mint a keresztszülőség. A bérmálkozók ünnepi ruhájukhoz idén egy piros stólát kapnak majd, amelyen a Szentlélek ábrázolása is szerepel – tudatta a Mindszenti templom plébánosa.

(A borítóképen: Csoportkép a miskolci Mindszenti templom tavalyi bérmálásáról | Fotó: Olvasónktól)