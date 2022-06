Árvának hitt és befogott őzgidák miatt riasztották az elmúlt hetekben az Újcsanáloson működő Babák Menedék Állatmentő Alapítványt. Az állatvédők a helyszínre siettek, és kiszabadították mindkét kis pettyest. Saját mentőhelyükön helyezték biztonságba egy időre őket, ahol egyébként kóbor kutyákról és cicákról gondoskodnak, de mentettek már lótól kezdve madarakig sok mindent.

Ne szedjük össze őket!

– Berzéken a rendőrök találtak gyerekeknél egy körülbelül kéthetes, síró őzgidát. Miután máshol nem tudták fogadni, elmentem érte. Fél napot tartózkodott nálunk, majd átvittük az alsódobszai Hernádmenti Természetvédelmi Egyesülethez, mert ők hosszabb távra el tudnak szállásolni kisebb vadakat – számolt be Babák Katalin, a Babák Menedék Állatmentő Alapítvány elnöke. – Egy hete történt, hogy hasonló bejelentést kaptunk, amit névtelenül kezeltünk, mert félt az illető. Elmondta, hogy tudomására jutott, hogy Hernádkakon egy sokgyermekes család kertes házában tartanak rossz körülmények között egy kis őzet. Mi éppen nem értünk rá, ezért kedves ismerőseim mentek ki a házhoz. Előzetes egyeztetés alapján a rendőrség is a helyszínre sietett. Ott kiderült, hogy bolti tejjel etették az őzgidát, ami káros számára. Kecsketej lett volna az ideális. Mi kutya-, illetve macskatápszerrel tudtuk táplálni. Ez a csöppség sokkal szelídebb volt, mint elődje, és könnyebb volt cumiztatni is. Pár óra után őt is átadtuk az alsódobszai egyesületnek – tette hozzá Babák Katalin

Szeretnénk felhívni a figyelmet rá, hogy a magányosnak tűnő nyugodt gidák nem elhagyottak. Tehát nem szükséges őket befogni, és nem szabad megsimogatni sem, mivel az emberszag miatt lehet, hogy elutasítja őket az anyjuk. Viszont ha egy kis őz megy a járókelők után, akkor valószínűleg már két-három napja egyedül lehet, és az éhség hajtja, azaz segítségre szorul.

A borítóképen: A megmentett gida a hordozóban. Fotó: Olvasónktól