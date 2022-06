Tavasszal lehet a legtöbb kis emlősállattal találkozni erdőn, mezőn. Születésük után 10-12 héttel már önállóak. Elveszettnek tűnhetnek, de egyáltalán nem árvák. Ismerkednek a világgal, miközben az anyjuk valahol a közelben tartózkodik. Viszont ha odamegyünk hozzájuk, megsimogatjuk vagy összeszedjük a kölyköket, az végzetes lehet rájuk nézve. Éppen ezzel idézzük elő elárvulásukat, mert az anyaállat az emberszag miatt magára hagyja őket, illetve a ragadozók is megtámadhatják – hívja fel a figyelmet Facebook-oldalán a Mályi Madármentő Állomás.

Kecsketejjel táplálják

– Szarvas még nem fordult meg nálunk, de őzike miatt rendszeresen kapunk riasztást. Egyszer közvetlenül a születése után került be hozzánk egy apróság – mesélte Lehoczky Krisztián, a Mályi Madármentő Állomás vezetője. – Felhívtak minket, hogy a gyerekek találtak egy kisőzet a mezőn. A hívó jelezte, hogy beteszi egy cipősdobozba az állatot, amin nagyon megdöbbentünk. Amikor megkaptuk, még nyákos volt, valószínűleg szülés közben zavarták meg az anyát, és a kölyköt összefogdosták. Kifejezetten menteni csak olyankor szükséges, ha az anyaállat elpusztul. Riasztottak minket már olyankor is, amikor egy összeszedett őzikét otthon cumiztattak, de tehéntejjel, amitől beteg lett. Az eset után nagy nehezen tudtuk csak kigyógyítani a kis pöttyöst. A kicsi emlősöket kecsketejjel vagy jobb esetben előtejjel szoktuk táplálni. Tavaly pedig útépítés miatt kerestek fel minket munkások, ahol nyuszikat kellett áthelyezni. Sajnos már az után csörgettek meg, hogy megfogták az állatkákat. Ilyenkor érdemes fűcsomóval vagy levéllel beburkolni és úgy megfogni a csöppségeket, nem pedig puszta kézzel. Ha éppen nincs nálunk hely, akkor más mentőhelyre küldjük tovább az emlősöket. Viszont olyanra is volt már példa, hogy sikeresen visszatelepítettünk egy nálunk nevelkedett, de ridegen tartott őzbakot a természetbe. Két évvel később saját élőhelyén fotózták az egyedet.