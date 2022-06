Teljes gőzzel indul a fesztivál szezon és nem csak a mainstream Sopron, Orfű, Velence és a főváros van a fókuszban hanem szomszédunkban a Bükk lábánál is felpörög a hangulat. A 17. Hell Vill Fesztivált 2022 nyarán új helyszínen, a Bükk nyugati kapujánál, Felsőtárkányban, Eger szomszédságában, egy háromnapos, két színpados esemény formájában rendezik meg június 17. és 19. között, azzal a nem titkolt céllal, hogy életre hívjon egy, a rétegstílusokra és szubkultúrákra építő keményzenei fesztivált, mely tisztes utódja lehet az ország északkeleti részén egy évtizede feledésbe merült Hegyalja Fesztiválnak és Azfesztnek.

Természeti környezetben

Igyekszünk ápolni és kihangsúlyozni a 17. Hell Villnek otthont adó Blues Hill Park környezetének természeti értékeit is - írják a szervezők. Fontos kiemelni, hogy a park tömegközlekedéssel és kerékpárral is könnyedén megközelíthető, a helyszínen éjszakázóknak pedig ingyenes sátrazási lehetőséget biztosítanak. A rendezvény programjait tekintve is mérföldkőhöz érkezik, hiszen a fesztivál történetében először, hazánk egyik ikonikus metal zenekarát, a Subscribe-ot köszönthetjük. Több mint harminc, műfajában kiemelkedő zenekar gondoskodik az új otthon méltó felavatásáról, a repertoárban a legtöbb extrém zenei műfaj képviselteti magát a death core-tól a groove metalon át a poszthardcore-ig. Emellett olyan csemegékkel is készülnek, mint HOLI vagy a Hocuspony. Természetesen az after partyk sem hiányozhatnak, vasárnapra pedig egy levezető, akusztikus blokkal várják a közönséget, emellett körvonalazódik izmos off-program kínálatuk is. Például a music360 szervezésében izgalmas panelbeszélgetésekkel indítják a programot, melynek témája: Hogyan változott a hazai és nemzetközi underground az elmúlt években? Trendek, zenekarok, klubok - mire érdemes figyelni?

Résztvevők: Horváth Máté (New Beat Booking, Dürer Kert, 3S Music Management), Jakab Zoltán (Doomstar Bookings, Phoenix Music Hungary), Géczi Richárd (Instant-Fogas Komplexum, Robot) és Harsányi Zsolt (Lowland Fest, Insane Hellride Entertainment)

(A borítóképen: A miskolci kötődésű Anchorless Bodies is ott lesz a metál parádén)