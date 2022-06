Elismerésben részesült az Avalon Ristorante a Wine Spectator 2022 Res­taurant Awards díjkiosztóján, amely világszerte jutalmazza a kiváló és érdekes borválasztékkal, konyhájukhoz illő kínálattal és szakértő szolgáltatószemélyzettel rendelkező éttermeket. A Wine Spectator három kategóriában díjazza az éttermeket, ezek közül az Avalon Ristorante idén a Best of Award of Excellence elismerésben részesült.

(A borítóképen: Az étterem belülről)