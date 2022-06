„Lili tűzoltó szeretne lenni. A május végi gyermeknapon is itt voltunk, amikor nyitott volt a tűzoltóság, nagyon élvezte, haza sem akart menni, ha tehetné, naponta jönne ide – mondta Karcagi-Németh Zsuzsanna. Hozzátette: –Négyéves korában kezdődött nála a tűzoltóság iránti érdeklődés. A nagy tűzoltóautó, a hangos, gyors, piros szirénázó jármű megtetszett neki. Onnantól kezdve szilárd elhatározása, hogy tűzoltó szeretne lenni, és ebben eltántoríthatatlan. A lelkesedés folyamatos és lankadatlan, ha bárki megkérdezi, ezt válaszolja rá. Lili a Rónai Ferenc Általános Iskolába jár, osztálytársai is tudják, hogy szeretne tűzoltó lenni, szoktak erről beszélgetni, most is elmondta nekik, hogy gyermeknapi kívánságát a miskolci tűzoltóságon fogják teljesíteni.”

A tűzoltó napjai

A találkozás rögtön egy éles riasztással kezdődött, ahogyan a tűzoltóságra megérkezett Lili és édesanyja, éppen tüzet oltani indult egy autó. Ezek után a kívánságteljesítésben nagy segítség volt a két miskolci tűzoltó, Posták Viktor és Gyuricza Krisztián, akik mindent megmutattak Lilinek, és mindent – amit a szabályzat enged – ki is próbálhatott. Sokat meséltek mindennapjaikról, a munkájukról, hogy milyen az, amikor tüzet oltanak vagy autóból mentenek ki sérültet egy balesetnél, persze figyelembe vették a kislány korát, annak megfelelően avatták be a részletekbe. Még maga a cikk írója is tágra nyílt tekintettel hallgatta a tűzoltók beszámolóját, sokat tanult is, hiszen záporoztak az információk. Például az, hogy a tűz környezetét a víz sugarának beállításával, vagyis azáltal hűtik, nem is minden esetben a tüzet célozzák. És sokat megtudtunk arról is, hogy veszélyes-e tűzoltónak lenni.

Szülői támogatás

Mindezt Lili hatalmas érdeklődéssel hallgatta. Annak azonban már kevésbé örült, hogy jelenleg Magyarországon nő nem olthat tüzet. Vagyis lehet tűzoltó, de csak irodai munkát végezhet, ez a szabály. Persze, amíg felnő, még sok minden megváltozhat. Mindenesetre szülei támogatását mindenben megkapja, ha komolyan kitart döntése mellett – vélekedett az édesanyja. Az élményekkel teli néhány óra, amit a kislány a tűzoltóságon töltött, gyorsan elszaladt. De biztosan sokáig fog emlékezni arra, hogy tűzoltóautóban ült, fecskendőzött, sisakot húzott, oxigénmaszkot próbált, de még a hozzátartozó palackot is a vállára vehette, és hogy mindent megtudott a tűzoltókról.

(A borítóképen: Sisak nélkül nem lehet alaposan megismerni a tűzoltók életét)