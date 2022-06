A szerencsi Bolyai János Katolikus Általános Iskola pedagóguskara úgy döntött a diákokkal együtt, hogy a 2017–2018-as tanévtől Kalkuttai Szent Terézt választják a tanintézmény védőszentjévé.

Az iskola életében számos helyen, mindennap és minden pillanatban megjelenik a védőszent munkája, szolgálata, hivatása.

– A szemeiből sugárzott a jóság és a szeretet – sorolta Gaszperné Tilman Edina, az iskola igazgatója. – Rendíthetetlenül hitt abban, hogy jobb hellyé lehet varázsolni ezt a világot. Ma is több millió követője van, mi is arra neveljük a gyermekeket, hogy csempésszék életükbe az effajta szemléletet. Ebben az évben indult útjára a Kalkuttai Szent Teréz Hittanverseny, amelyre meghívásos alapon, az egyházmegye szűkebb pátriájának intézményeiből vártunk négyfős csapatokat. Most Encsről és Sárospatakról érkeztek diákok, de érintett az egyházmegyéhez tartozó valamennyi település.

A megmérettetés

A versenyt eredetileg kétfordulósra tervezték már a védőszent választásának idején, azonban itt kell megjegyezni, hogy ezt nem tudták megvalósítani akkor, ugyanis mint az élet minden területére, ide is korlátokat húzott a világjárvány.

A járványhelyzet változásával az alapötlet megmaradt, és sikerült a kivitelezés, amit nagy ajándékként könyvelnek el a szervezők.

A június első napjaiban megtartott első forduló kérdései játékos, de főként elméleti feladványokra vártak válaszokat, míg a második fordulóban „menetlevelet” kaptak a csapatok. Ennek alapján, a kiadott témakörökben a várban, annak kertjében, a Kisboldogasszony katolikus templomban, az iskola kápolnájában kellett végrehajtani a feladatokat.

– Ezek között akadtak mozgalmasabb, akár sportos jellegűek is – folytatta a beszámolót az igazgató. – Amit úgy kell értelmezni, hogy különböző tárgyakat kutattak fel például a várkertben. A második forduló után összesítettük az eredményeket, és ennek alapján hirdettünk győztest. Az első helyezett csapat magáénak tudhatja a Szent Teréz-vándordíjat, amit a következő versenyig, tehát egy évig birtokolhat. Maga a díj tulajdonképpen egy szárnyas oltár makettje, amire egy festőművész vitte fel Kalkuttai Szent Teréz anya arcképét – adott tájékoztatást Gaszperné Tilman Edina.

Az iskola vezetősége minden évben elküldi majd az érintett tanintézményeknek a verseny tematikáját, amiben a védőszent élete, munkássága állandóan szerepel, de kiegészítik valami más témakörrel is. Mivel az 52. eucharisztikus kongresszus tanévében vagyunk még, most az eucharisztiát, az oltári szentséget, a csodákat, a missziós keresztet vették górcső alá.

