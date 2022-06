Hamarosan egy új kiállítási koncepció mentén elindul a tervezés. Erről dr. Hajdu Ildikó, a Herman Ottó Múzeum általános igazgatóhelyettese beszélt. – Egy izgalmas kiállítás körvonalazódik, amely a jelenlegi kiállítási anyagra épül, vagyis nem kell attól tartani, hogy a nagy kedvencek hiányoznak majd belőle – hangsúlyozta a szakember, aki elmondta, a képzőművészet Miskolcon őrzött kincseit nagyobb időkeretben és sokkal bővebb áttekintést adó tárlattal szeretnék majd megmutatni.

Exkluzív felvételek

A galériában Kónya Ábel tag­intézmény-vezető a kiállítás megnyitója előtt még az utolsó simításokat végezte. Néhány címke hiányzott még nevekkel és címekkel, amik a helyükre is kerültek Csizik Balázs, Jónás Péter, Kulcsár Gáza, Szabó Kristóf KristofLab csoportos városkutatási kiállításának helyszínén, a Miskolci Galéria Rákóczi-házában.

– Ez az egyik mai csemegénk, az Alapítás című kiállítás – emelte ki Kónya Ábel. – Egy négyfős csoport kiállítása. Az együttműködésük azon alapszik, hogy olyan alkotásokat hoznak létre, amelyek egy város létezését, kialakulását, kialakítását próbálják feldolgozni, és ebben vannak exkluzív, kifejezetten Miskolcról készült fotók is.

Közösségi élmény

Kónya Ábel szerint a Múzeumok Éjszakája mindig egy rendkívül jó közösségi élmény is egyben. – A kultúránk nagyon fontos része a vizualitás, a kiállítások, a tárgyi kultúránk és azok a régészeti csemegék, amikkel most is találkozhattak a látogatók. Szerintem ez legalább annyira fontos, mint amikor tegnap este ültem itt a galéria udvarán, és hallottam a beszűrődő lakodalmas rockot, ami biztos nagyon népszerű, de szerintem mi jobbak vagyunk!

Szimfonikus élmények

Jótékonysági hangverseny is volt a Miskolci Szimfonikus Zenekar közreműködésével, ahol a művészetbarátok a 100 éve alapított Miskolci Művésztelepért, a Miskolci Galéria Alkotóházáért foghattak össze.