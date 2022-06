Örömfesztivál – ez volt az alcíme az idei Zemplén Országos Minősítő Társastáncfesztiválnak. Sá­toraljaújhelyen 17. alkalommal rendezték meg a táncosok seregszemléjét, melyre az ország minden részéről, valamint a Felvidékről is érkeztek tánccsoportok. A kétnapos program során volt koreográfusverseny, menetszamba. A tánciskolák is bemutatták standard és latin koreográfiáikat. A koronavírus-járvány miatti kétéves kihagyás után most nem a minősítés volt a lényeg, hanem a találkozás és a táncolás öröme – közölte Schweitzer Tamás fesztiváligazgató. Hozzátette: egy kicsit tartott tőle, hogy a kényszerű szünet alatt elveszett az a rutin, ami a több mint másfél évtized alatt kialakult a szervezés során, de örömmel tapasztalták, hogy nem ez történt, minden olajozottan működött. A pandémia idején egyébként online fesztiválokat tartottak. A főszervező érdekességként megemlítette, hogy az elmúlt években megírt koreográfiák időközben elavultak, hiszen azok manapság 2-3 évig érdekesek a táncosok és a közönség számára, ezért a mostani fesztiválra szinte minden résztvevő teljesen új, friss táncokkal érkezett annak összes előnyével és hátrányával. Előnyként említette az újdonság erejét, az új koreográfiák ráadásul igazodnak az új zenei és táncdivatokhoz. Ezzel együtt megvannak az újdonsággal együtt járó gyermekbetegségek is – fogalmazta. Ezeket azonban jól kompenzálták a táncosok és a koreográfusok rutinja – fűzte hozzá értékelésében Schweitzer Tamás.

A mazsorettekkel együtt

A Zemplén Országos Minősítő Társastáncfesztivál a hagyományok szerint részben összekapcsolódott a tizenkettedik alkalommal megrendezett Zemplén Mazsorett Fesztivál csoportjaival. A látványos menettánc keretében gyakorlatilag együtt szórakoztatták a sátoraljaújhelyi sétálóutcán és rendezvénytéren összegyűlt közönséget.

Mazsorettek felvonulása

Forrás: Ujj Péter

A mazsorettfesztivált a házigazda újhelyi Holdfény Mazsorett Csoport vezetője, Ujjné Schneider Hedvig szervezi a kezdetek óta. A felvonuló csoportokat a Lavotta János Művészeti Iskola dobcsoportja, valamint az Emőd Brass Fúvószenekar kísérte.

(A borítóképen: Táncosok bemutatója)