Új klippel jelentkezett néhány nappal ezelőtt a YouTube videómegosztó csatornán a miskolci Sky Fanatic zenekar. A zenészek az „Ebben a világban” című dalukhoz készítettek egy őszinte hangvételű klipet. A helyszín a szirmabesenyői kastély és a Premier AMI művészeti iskola volt – mondta Nahaj Péter, az együttes frontembere.

A dal refrénje és fúvós betétje még évekkel ezelőtt íródott egy koncert hangbeállásakor. Az improvizációt akkor egyszerűen csak egy telefonos diktafonnal rögzítették, hogy ne felejtsék el később. A felvételt másfél évvel ezelőtt vették elő újra, ekkor azonban már megírták hozzá a többi részt is. Kicsit színesítettek rajta, és mondanivalót adtak a dalnak, így alakult ki a végső hangzás. A stúdiófelvételt tavaly készítették Sohajda Péter hangmérnöknél.

Nyári slágernek szánták

A klip is tervben volt, de a koronavírus-járvány miatt csúszott a megvalósítása. Hiszen a zenekar tagjai is többen átestek a betegségen. Végül idén februárban forgattak, a Nextage Film csapatával – hangoztatta Nahaj Péter.

Hozzátette: róluk azt érdemes tudni, hogy Majkával is dolgoztak együtt már több alkalommal. A dalt már a klip megjelenése előtt, tavasszal is hallhatta a közönség a koncerteken, ezért ismerősen csenghet, de eredetileg nyári slágernek szánták, így ahhoz tartották magukat, hogy a klip premierje nyár elején legyen. Ezért időzítették június 16-ra a debütálást – tudatta az együttes frontembere. A dal amellett, hogy egyébként komoly témával foglalkozik, zeneileg vidám hangulatú, táncra csábító, ritmusos. Akik követik a zenekart, örömmel értesültek az új dalról és az abból készült klipről, hamar meg is szerették, rengeteg megtekintést hozott a muzsika. Ami azért is jó, mert régóta nem készítettek új klipet, ezért ez egyfajta mérföldkő is a zenekar életében, és tartoztak vele a közönségnek – vélekedett az énekes.

Az eltelt tíz évben sokat változott a csapat – augusztus 15-én lesz a jubileum –, és szerettek volna egy nagyot lépni most. Főként pozitív visszajelzéseket kaptak, de a kritikát is jól fogadják, hiszen maga a dal is arról szól, hogy „ebben a világban senki se hibátlan”. A munka folytatódik, hamarosan újabb klippel és albummal jelentkezik a zenekar.

A borítóképen: Hamarosan újabb klippel és albummal jelentkeznek. Fotó: Olvasónktól