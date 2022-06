– Iskolánkban első alkalommal rendeztük meg a gyerekeket, szüleiket és a pedagógusokat megmozgató Családi nap nevet viselő rendezvényt – számolt be Csorbáné Tóth Tímea diákönkormányzatot segítő pedagógus, aki hozzátette: – Nem volt véletlen ezen program időpontjának kitűzése, hiszen 1994 óta az ENSZ május 15-ét a család nemzetközi napjává nyilvánította. Kellemes péntek délutánt tölthettünk közösen együtt. Örömünkre szolgált, hogy az érkező vendégsereg nagyon aktívan vette ki részét a diákönkormányzat és a pedagógusok által kitalált programokban. A délutánt közös tornával indítottuk meg az aszfaltpályánkon, ami után alsós és felsős szülő-gyermek csapatok küzdöttek meg egy- egy izgalmas családi vetélkedő során, ezen feladatok összeállításakor Kormos Ágnes, Nagy Zsuzsa és Kondrák Csilla törte a fejét. Ezen alkalommal minden gyermek megtalálhatta a számára kedves kikapcsolódást, hiszen hatalmas ugrálóvár, arcfestés, csillámtetoválás kényeztette a résztvevőket. A kellemes fáradtság után felfrissíthették magukat a büfében, vagy éppen egy jó adag fagylalttal hűsölhettek. A nap folyamán szorgos kezeknek köszönhetően az ebéd is elkészült, amelyet közösen fogyasztottunk el. Bemutatkoztak iskolánk növendékei is, akik a tanév során a step up műfajával ismerkedtek meg. Talán mindenki a legjobban a tombolahúzás izgalmait várta, sokan távoztak értékes ajándékokkal, a legszerencsésebb család négyfős mozijeggyel gazdagodott. Ez a nap még egy jeles eseménnyel gazdagította az iskolánkat, hiszen nyolcadikos tanulóink háromfős csapata – Balázs Éda, Farkas Emil, Sipos Szabolcs – a Mol Petrolkémia-verseny döntőjében, Tiszaújvárosban harmadik helyezést ért el. Felkészítő tanáraik: Vitéz Gábor Miklós és Kékedi Levente – ismertette a pedagógus.

Mindenki jól érezte magát

Június elején rendezték a XI. Gyermek- és Ifjúsági Néptánc Fesztivált a Szent István utcán, a Mezőcsáti Művelődési Központ és Könyvtár épülete előtt. Először Siposné Horváth Anita asszony, Mezőcsát város polgármestere lépett a színpadra és köszöntötte a jelenlévőket a pünkösdi néptáncfesztivál alkalmából. Ezt követően a helyi fellépők vették birtokba a színpadot. Elsőként a Mezőcsáti Napocska Óvoda gyermekeinek, majd a Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskola néptáncos növendékeinek műsorát láthatták. Az első blokkot a Lila Akác Nyugdíjas Klub énekkarának tagjai zárták, Kovácsné Aranka vezetésével. Ezt követően pünkösdi királyt és királynét választottak, vicces ügyességi feladatok segítségével. A Pünkösdi Királyné címet Kévés Zoé, a Pünkösdi Király címet Kunkli Máté érdemelte ki. Délután négy órától a Mezőcsáti Egressy Béni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola néptánc tagozatos növedékei mutatták meg tehetségüket, tánc iránti szeretetüket, majd 17 óráig a Szikes Zenekar lépett a színpadra Orosz Sándor ­vezetésével, akik ezt követően a néptáncgálát élő zenével kísérték. A gálán szereplő csoportok voltak a Mezőcsát Népi Együttes, a Szentistváni Karító Néptáncegyüttes, a Császta Néptáncegyüttes, a Szinvavölgyi Néptáncegyüttes, a Hajnali Néptáncegyüttes. Bombaként robbantak a színpadra, ezzel is felpörgetve a hangulatot az esti koncertekre. A fesztivált a Kiss Kata Zenekar és a Balkan Fanatik Trió zárta. A nap folyamán az elmaradhatatlan ugrálóvár, arcfestés, kézműves termékek vására, kirakodóvásár fogadta az érdeklődőket.

(A borítóképen: Minden korosztály bemutatta tánctudását)