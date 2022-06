A sajókeresztúri Őszi Napsugár Nyugdíjas Klub is bekapcsolódott abba a megyei szintű rendezvénysorozatba, ahol az anyagcsere-betegséggel küzdő helyi kisfiú, Boldizsár gyógykezelésére gyűjtöttek. A sajókeresztúri főzőversenyen készült finom ételek megvásárlásával, illetve a bor- és pálinkalicit, valamint játékvásár során lehetett támogatni Boldi családját.

Összefogott a falu

– A sajókeresztúri önkormányzat jótékonysági napot szervezett Boldizsár számára, amiben nyugdíjasklubunk is részt vett. Falunapjelleggel a gyermekes családoknak készültek programokkal és össznépi főzéssel – mondta Molnár József, az Őszi Napsugár Nyugdíjas Klub vezetője. – Az elkészült ételt a jelenlévők 500 forintos támogatói jeggyel vásárolhatták meg. Emellett egy településrész lakói összeálltak, és eladásra készítettek nagy mennyiségű ebédet. Boldizsár családja pedig töltött káposztát hozott. A helyi iskolában meghirdették, hogy akinek van fölösleges, nem használt játéka, azt hozza el. Ezek közül is lehetett a helyszínen adakozási céllal vásárolni. Aznap volt a református templomban a kis Boldi keresztelője, ahová a családtagokon és híveken kívül mások is eljöttek, és felajánlották számára az aznapi perselyadományt.

Jó ízű ebéd készült

A nyugdíjasklub részéről két csoport is összeállt főzni.

– Kaptunk alapanyagnak húst, de minden egyéb körítést megvettünk hozzá. A nyolc csoportból a mi két csapatunk nagyon eredményes volt a szakmai zsűri értékelése szerint. Az egyik finom bojtárpecsenyét csinált burgonyakörettel. A szakács zsűrielnök azt mondta, hogy ez a Hortobágyon is megállná a helyét. A másik csapat pedig gombás, kolbászos sertéshúsételt főzött „keresztúri röfögős” fantázianéven. Mindkét étel elfogyott a helyszínen. Kollár Miklós polgármester úr a végén minden csapatot első helyen értékelt, és egyforma ajándékcsomagot kaptunk – idézte fel a klubvezető.

A klub igyekszik aktívan részt venni a település rendezvényein.

A nyár a pihenésé

– Korábbi gyűjtéseken is részt vettünk már Sajókeresztúrban és a közeli Szirmabesenyőn, bár nem tudunk sokat adni. Nemrégen volt egészségnap, amibe szintén bekapcsolódtunk. A trianoni emléknapon is képviseltettük magunkat. Saját szervezésben Budapestre utaztunk. Itt megnéztük a Szamos Csokoládé Múzeumot, és átsétáltunk a Kresz Géza Mentőmúzeumba. Készülünk egy buszos mátrai kirándulásra is Parád környékére. A nyár mindig a pihenéssel telik, de közösen is szoktunk tartani egy-egy strandolást. A júliusi már szervezés alatt áll, és a megyei nyugdíjas­szövetség tagszervezeteként részt veszünk a NYÉSZ üdüléseiben, például a hajdúnánásiban – számolt be Molnár József.

(A borítóképen: A sajókeresztúri főzőversenyen)