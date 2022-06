A trianoni döntés következményeként Magyarország erdőségeinek 84 százaléka az ország határain kívülre került. Az anyaországon belüli erdőgazdálkodás újjászervezésében és az Alföld fásításában az 1920-as években elévülhetetlen érdemeket szerzett Kaán Károly erdőmérnök, gazdaságpolitikus, akinek tiszteletére emlékhelyet avattak szombaton a Tibolddaróc szomszédságában elterülő Kapusi-kertben.

A természeti értékek védelmében

A hazánkban honos növény- és fafajtákat is bemutató arborétumban felállított emléktábla és turistapihenő avatásán Tállai András, a térség országgyűlési képviselője Kaán Károly érdemei közül kiemelte, hogy a trianoni diktátum miatt kialakult faínségben figyelmét, kezdeményezőkészségét és szakértelmét az Alföld átfogó fásítási terveinek szentelte. A szakember egyik előharcosa volt a modern szemléletű állami természetvédelemnek, erőfeszítéseinek köszönhetően született meg 1935-ben az erdő- és természetvédelemről szóló törvény, amely meghatározta a védelem alatt álló növény- és állatfajok körét, a természeti értékek védelmében pedig lehetővé tette a kármegelőző állami kisajátítást is. Előremutató kezdeményezései ma is arra intenek, hangsúlyozta, hogy mindannyiunk kötelessége példát mutatni a Föld értékeinek megóvására.

Az emlékhely-alapító Kapusi Imre erdőmérnök munkáját méltatva elismeréssel szólt az ezredfordulón létrehozott, országos jelentőségű arborétumáról, amely példája annak, hogyan lehet a természetes élőhelyeket megóvni és ráhagyományozni a jövő nemzedékekre.

A természet törvényeit lehetetlen vállalkozás megváltoztatni, ezért a megismerésük és elfogadásuk a környezet megőrzésének a titka. Erről már Kapusi Imre beszélt, aki felhívta a figyelmet arra a fafajták génmegőrzését segítő ökoszisztémára, amit a héthektáros kertjében alakított ki „a természettel együttműködésben” az elmúlt évtizedek alatt.

Mint elmondta: a tibolddaróci önkormányzat támogatását élvező emlékhely kialakításában közreműködött Sebe Imre környezetvédő és Pázmándy László költő is, akinek az ez alkalomra írt és az ünnepségen felolvasott elbeszélő költeménye lépésről lépésre sorra vette Kaán életútjának legfontosabb állomásait.

A természet kultúrájának megteremtésében fontos szerepe van az önszerveződő civileknek, fejtette ki zárszavában Sebe Imre, aki szerint összefogásukkal hathatósan elő tudják segíteni a kreatív gondolatok megvalósítását.

Az emlékhely avatásán a környék környezetvédői mellett részt vettek a mezőkövesdi kertbarátkör tagjai is, akiknek Kapusi Imre rögtönzött fajtaismertetőt is tartott az avatást követő sétán.

(A borítóképen: Sziki Károly színművész, az esemény házigazdája, Tállai András és Kapusi Imre | Fotó: ÉM)