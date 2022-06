A brit The Doors Alive zenekar 2005-ben alakult, azóta több mint ezer koncerten van túl, többek között fellépett a Deep Purple és a Uriah Heep együttesek előtt is. A Jim Morrison fémjelezte The Doors-koncert atmoszféráját teremti meg a formáció, amely először lép fel Magyarországon. A szervezők hangsúlyozzák: a zenekar a hangzásvilágával visszarepít minket az időben olyan 60-as évekbeli klasszikus slágerekkel, mint például a „Light My Fire”, a „Break On Through”, a „Riders on the Storm”, a „The End”. „Ők főpapok, akik lehetővé teszik számunkra, hogy a The Doors oltáránál imádjuk Jim Morrison, Ray Manzarek, Robby Krieger és John Densmore igéjét és dalait”, írja róluk egy ír magazin.

Ezúttal Miskolcra is ellátogatnak június 24-én este fél 8-tól a Gárdonyi Géza Művelődési Ház parkjába, ahol a ­MIZRAB lesz az előzenekar.