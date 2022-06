A tavasz a legalkalmasabb évszak arra, hogy pótoljuk vitaminbevitelünket. Az éppen termő gyümölcsöket süteményekben és más desszertekben is felhasználhatjuk. Az egyik ilyen az epres sajttorta, ami sokkal finomabb, ha házilag készítjük el. Receptversenyünk többszörös győztese, dr. Kóczi Rozália nyugalmazott miskolci pedagógus osztotta meg családi receptjét.

Egyszerű és könnyű

– Télen hiába eszünk sok lekvárt és befőttet, tavaszra teljesen kiéhezünk a friss dolgokra. Mivel egyre drágább a gyümölcs, ezért a legjobb az, hogyha a saját kertünkben termeljük meg – mondta dr. Kóczi Rozália. – Az epres sajttortát régóta készítjük a családban, a receptet még egy régi receptes könyvbe jegyeztem le. Mostanában újra felkapták sok helyen ezt a süteményt, és másfajta idényjellegű gyümölcsökkel, például málnával is készítik. Nálunk a kicsinyektől a nagyokig mindenki szereti. Nagy előnye, hogy egyszerűen elkészíthető, mert nem kell hozzá sütőt használni. A kiskamasz unokáim is szívesen kuktáskodnak mellettem a konyhában a nálam töltött hétvégéken, amikor sajttortát csinálok. Ez viszonylag könnyen emészthető desszert. Különösen, hogyha zabkekszet és mascarponét teszünk bele, ugyanis háztartási keksszel és másfajta krémsajttal is elkészíthető. Szoktam vele kísérletezgetni is. Két-három napig eláll a hűtőszekrényben, de annyira finom, hogy garantáltan hamarabb el fog fogyni.

Epres sajttorta

Hozzávalók: 15 dkg zabkeksz, 8 dkg vaj, 2 dl mascarpone, 2 dl tejszín, 20 dkg túró, 15 dkg cukor, 1 tasak vaníliás cukor, 30 dkg eper, 8 lap zselatin, fél citrom, szórócukor dekorációnak

Epres sajttorta elkészítése:

Összetörjük a kekszet, és összekeverjük az olvasztott vajjal. A kész masszát belenyomkodjuk egy 23-szor 25 centiméteres tortaforma aljába, és a hűtőszekrényben megdermesztjük. Közben elkészítjük a krémet a krémsajt, a túró, a vaníliás cukor, a citrom kifacsart leve és lereszelt héja egyvelegéből. Legvégül hozzáforgatjuk a habbá vert tejszínt. Az epret 5 dkg cukorral vízben összefőzzük, és szitán vagy szűrőn letörjük. A zselatinlapokat beáztatjuk hideg vízbe, majd kifacsarjuk. Beletesszük a forró epervelőbe, és kevergetve felolvasztjuk benne. Amikor elkészül, egyenletesen eloszlatjuk a túrókrémben. Mindezt rásimítjuk az alapra, és pár órára a hűtőszekrénybe tesszük, amíg kicsit megkeményedik.

(A borítóképen: Epres sajttorta)